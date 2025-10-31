Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 14:44

Валерия раскрыла неожиданное сходство внука с дедом

Валерия в восторге от подрастающего внука Мирона

Певица Валерия Певица Валерия Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певица Валерия рассказала о своем полугодовалом внуке Мироне, который растет крепким, спокойным и очень похожим на своего дедушку со стороны матери. Артистка в беседе с изданием «7Дней.ru» подчеркнула, что с радостью проводит с ним время, когда выпадает возможность.

Внук похож на линию Лианы, причем даже не на Лиану, а на ее папу. Удивительно, смотрю — прям деда Леша наш. Поскольку родители — красавцы с той стороны, то это еще один красивый ребенок, — рассказала Валерия.

Певица признается, что быть бабушкой — огромное счастье, и с радостью наблюдает, как растут ее внуки. Помимо Мирона в семье Арсения и Лианы растет Селин.

Ранее Лиана устроила фотосессию в платье с открытыми плечами в Париже. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) девушка опубликовала кадры в красном наряде с глубоким декольте и большими разрезами. При этом Шульгина недавно оправилась от болезни.

Тем временем украинская исполнительница Светлана Лобода в откровенном платье и шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) устроили танцы на одной из частных вечеринок. Отмечается, что супруга юмориста Алла Пугачева на мероприятии не присутствовала. Певица с Украины опубликовала соответствующее видео в Instagram.

