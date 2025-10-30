Галкина поймали на жарких танцах с полуголой Лободой за спиной у Пугачевой

Украинская исполнительница Светлана Лобода в откровенном платье и шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) устроили танцы на одной из частных вечеринок. Отмечается, что супруга юмориста Алла Пугачева на мероприятии не присутствовала. Певица с Украины опубликовала соответствующее видео в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

На кадрах видно, как Лобода зажигает на танцполе, исполняя один из своих хитов. Для вечеринки она выбрала платье с откровенным декольте и голой спиной. От украинской певицы ни на шаг не отходил Галкин, шоумен ни на минуту не прекращал танцевать.

Ранее стало известно, что Галкин и Пугачева планируют переезд в Болгарию, где приобрели виллу стоимостью €530 тыс. (примерно 50 млн рублей). Недвижимость расположена в закрытом дачном поселке, а сделка была проведена без личного участия знаменитостей при подтверждении легальности происхождения денежных средств.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин опроверг информацию о лидерстве звездной пары в русской эмигрантской среде. Он заявил, что супруги стремятся вернуться в Россию, и такая возможность для них сейчас недоступна.