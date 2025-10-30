Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 18:36

Галкина поймали на жарких танцах с полуголой Лободой за спиной у Пугачевой

Лобода в «полуголом» платье станцевала с Галкиным за спиной у Пугачевой

Максим Галкин Максим Галкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинская исполнительница Светлана Лобода в откровенном платье и шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) устроили танцы на одной из частных вечеринок. Отмечается, что супруга юмориста Алла Пугачева на мероприятии не присутствовала. Певица с Украины опубликовала соответствующее видео в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

На кадрах видно, как Лобода зажигает на танцполе, исполняя один из своих хитов. Для вечеринки она выбрала платье с откровенным декольте и голой спиной. От украинской певицы ни на шаг не отходил Галкин, шоумен ни на минуту не прекращал танцевать.

Ранее стало известно, что Галкин и Пугачева планируют переезд в Болгарию, где приобрели виллу стоимостью €530 тыс. (примерно 50 млн рублей). Недвижимость расположена в закрытом дачном поселке, а сделка была проведена без личного участия знаменитостей при подтверждении легальности происхождения денежных средств.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин опроверг информацию о лидерстве звездной пары в русской эмигрантской среде. Он заявил, что супруги стремятся вернуться в Россию, и такая возможность для них сейчас недоступна.

Максим Галкин
Светлана Лобода
Алла Пугачева
танцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новым главой «Моссада» может стать уроженец Белоруссии
Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке мессенджеров в Крыму
Комета или корабль пришельцев: что за объект 3I/ATLAS приближается к Земле
Не стало звезды фильма «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников»
Недалеко от Кунашира обнаружили редкого кита-горбача
Лечебная диета «Стол № 4»: полный список продуктов и меню на неделю
Не просто оладьи: 8 неожиданных рецептов, которые вас удивят
Голливудского продюсера приговорили почти к 150 годам тюрьмы
Стали известны дата и место прощания с Андреем Гриневичем
В России изменят процедуру поступления в медвузы
Пожилого военного пенсионера задержали за посты про СВО
Душитель бабушек не согласен с пожизненным: поволжский маньяк идет в суд
Принц Уильям и Миддлтон выиграли суд против таблоида
Генерал сообщил о немецких снайперах в рядах ВСУ
Главе района Коми сменили домашний арест на запрет определенных действий
Названы основные версии пропажи Усольцевых: что известно, поиски 30 октября
Автор «Песни льда и пламени» выиграл в суде против создателей ChatGPT
На Украине в ТЦК произошла стрельба
В МИД РФ назвали настоящую угрозу для стран Евросоюза
«Они заменили бы много мужчин»: в Раде не утихает тема мобилизации женщин
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Посадите в ноябре — ваш сад будет в цвету с июля до первого снега! Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — ваш сад будет в цвету с июля до первого снега! Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.