31 октября 2025 в 14:02

Оправившаяся от болезни невестка Валерии поразила Париж открытым нарядом

В Париже невестка Валерии Лиана Шульгина устроила фотосессию в открытом платье

Лиана Шульгина Лиана Шульгина Фото: Социальные сети

Невестка певицы Валерии блогер Лиана Шульгина устроила фотосессию в платье с открытыми плечами в Париже. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) девушка опубликовала кадры в красном наряде с глубоким декольте и большими разрезами. При этом Шульгина недавно оправилась от болезни.

Девушка вышла на связь с поклонниками 30 октября. В соцсети она рассказывала, как слегла с высокой температурой в столице Франции. Рядом с блогером были ее родители, которые, предположительно, смогли быстро поставить на ноги дочь.

Спустя некоторое время невестка российской певицы предстала перед подписчиками у Эйфелевой башни с бокалом напитка, который напоминает игристое. Шульгина позировала в алом наряде, а на губах у нее была помада в тон. Подписчики восхитились красотой блогера, отметив, что рядом с ней меркнет даже Эйфелева башня.

Ранее Валерия оценила свои шансы на победу в Grammy. Певица призналась, что сохраняет трезвый взгляд на получение престижной музыкальной премии. По ее мнению, политическая обстановка может помешать пути к награде.

Лиана Шульгина
Валерия
блогеры
Париж
