Оправившаяся от болезни невестка Валерии поразила Париж открытым нарядом

Невестка певицы Валерии блогер Лиана Шульгина устроила фотосессию в платье с открытыми плечами в Париже. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) девушка опубликовала кадры в красном наряде с глубоким декольте и большими разрезами. При этом Шульгина недавно оправилась от болезни.

Девушка вышла на связь с поклонниками 30 октября. В соцсети она рассказывала, как слегла с высокой температурой в столице Франции. Рядом с блогером были ее родители, которые, предположительно, смогли быстро поставить на ноги дочь.

Спустя некоторое время невестка российской певицы предстала перед подписчиками у Эйфелевой башни с бокалом напитка, который напоминает игристое. Шульгина позировала в алом наряде, а на губах у нее была помада в тон. Подписчики восхитились красотой блогера, отметив, что рядом с ней меркнет даже Эйфелева башня.

