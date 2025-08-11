Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 12:18

Невестка Валерии опровергла слухи об избиении сыном певицы

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина в Telegram-канале опровергла слухи о том, что ее якобы избил сын артистки — Арсений. Шульгина пояснила, что ситуация была неверно истолкована — она действительно упала со стула, что видели их няня и дети.

В нашей семье царит взаимное уважение. Мой муж — самый замечательный мужчина, который окружает меня любовью и заботой ежедневно, — написала девушка.

Ранее Шульгина рассказала, что ей пришлось экстренно обращаться за медицинской помощью. Девушка опубликовала кадры на носилках. По словам Лианы, она упала со стула и получила ушиб головы.

До этого невестка Валерии поделилась, что стала жертвой мошенников, пытавшихся взломать ее аккаунт. По ее словам, из-за стресса и нестабильного гормонального фона она плакала четыре дня подряд. Незадолго до этого ей написал якобы рекламный менеджер и прислал ссылку, которая оказалась фишинговой.

До этого муж Валерии продюсер Иосиф Пригожин заявил, что готов бесплатно раздавать собственные произведения. Он признался, что никогда не стремился к заработку на самой музыке. По его словам, продажи физических носителей и отчисления со стриминговых сервисов не являются его основным источником дохода.

