«Отек весь синий»: родственница Валерии попала в больницу после падения Невестку Валерии Лиану Шульгину увезли на скорой после падения со стула

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина в своем Telegram-канале сообщила, что ей пришлось экстренно обращаться за медицинской помощью. Девушка опубликовала кадры на носилках. По словам Лианы, она упала со стула и получила ушиб головы.

Я встала на стул, он поехал. Я плашмя упала на пол. Я успела подставить руки, но все равно от сильного удара и высоты я ударилась подбородком. Сегодня с визажистом пытались замазать подбородок, виден отек весь синий. Я сильно ударилась, по инерции голову очень сильно запрокинуло назад. Дальше у меня начались головные боли, — поделилась она.

После падения у девушки появились невыносимая головная боль, шум в ушах и тошнота. Давление в голове было настолько сильным, что Лиана не могла полностью открыть глаза. Подбородок сильно болел, но перелома, по ее словам, не оказалось.

Супруг настоял на вызове скорой помощи. В больнице после обследования врачи диагностировали серьезный ушиб. Шульгиной назначили обезболивающие и рекомендовали соблюдать постельный режим в течение недели.

Ранее Лиана Шульгина рассказала, что стала жертвой мошенников, пытавшихся взломать ее аккаунт. По ее словам, из-за стресса и нестабильного гормонального фона она плакала четыре дня подряд. Незадолго до этого ей написал якобы рекламный менеджер и прислал ссылку, которая оказалась фишинговой.