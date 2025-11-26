День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 14:21

«Не хватило тепла»: Пригожин рассказал о роли матери в его детстве

Пригожин рассказал, что у него не было сильной связи с матерью в детстве

Иосиф Пригожин Иосиф Пригожин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что в детстве у него не было тесной связи с матерью. В беседе с NEWS.ru он признался, что с малых лет был предоставлен сам себе и ему приходилось искать любые возможности для достижения целей.

К сожалению, у меня так сложилось, что я вынужден был сам в этой жизни двигаться, и мне, конечно, не хватило материнского тепла. Наверное, об этом не принято говорить и, возможно, неправильно. А есть люди, у которых вообще невероятная связь с мамой. Например, у меня есть такие друзья, для которых мама — это часть сердца, часть души. У Валерии со своей мамой, моей тещей, такая связь, и мне невольно передалось это материнское тепло. У меня, к сожалению, не было в жизни того тепла, которого я ждал все время, — поделился Пригожин.

Он признался, что испытывает теплые чувства к матери, но она по ряду причин предоставила ему возможность самостоятельно строить свою жизнь. По словам Пригожина, с 12 лет он начал работать и учиться на собственных ошибках. Он с сожалением отметил, что у него не было примера для подражания, поэтому он ориентировался на других людей.

Ранее Пригожин резко раскритиковал победителей шоу «Фабрика звезд». Он назвал певицу Анастасию Приходько главным «позорищем» в истории российской музыки. По мнению продюсера, среди участников были талантливые артисты, но некоторые добились успеха благодаря связям.

продюсеры
родители
шоу-бизнес
Иосиф Пригожин
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, как избежать покупки поддельного товара в интернете
Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ с 2026 года
Эксперт назвал три рабочих способа накопить на первый взнос по ипотеке
Гроб в фойе, слезы вдовца, соперница: в Москве простились с Шарыкиной. Фото
Лукашенко предложил Путину устроить переговоры по Украине в Минске
Рябков заявил о непоколебимости позиции России по Украине
В Британии указали на угрозу для НАТО в случае победы России на Украине
Юрист ответил, что грозит подозреваемой в убийстве матери девочке-подростку
Кемеровская область оказала помощь коммунальным службам в Горловке
Озвучена причина ограничения мобильного интернета в Мурманской области
В МИД России заявили о «грязных попытках» срыва мирного процесса по Украине
Появились жуткие кадры из видеоигры школьницы перед убийством матери
МИД России предупредил о последствиях отказа США от предложений по ДСНВ
Поездка в Киев, отсутствие мужа, мнение об СВО: как живет Алина Ланина
Московские ветеринары помогли кошке с застрявшим в лапе крючком
Полезный завтрак за 5 минут: брускетта с авокадо
Гении, звезды или манипуляторы: характеристика людей, рожденных в год Крысы
В МИД раскрыли, можно ли организовать контакт Лаврова и Рубио
Рябков напомнил о продолжении помощи США Украине
Рябков оценил состояние российско-американских отношений
Дальше
Самое популярное
Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.