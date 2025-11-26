«Не хватило тепла»: Пригожин рассказал о роли матери в его детстве Пригожин рассказал, что у него не было сильной связи с матерью в детстве

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что в детстве у него не было тесной связи с матерью. В беседе с NEWS.ru он признался, что с малых лет был предоставлен сам себе и ему приходилось искать любые возможности для достижения целей.

К сожалению, у меня так сложилось, что я вынужден был сам в этой жизни двигаться, и мне, конечно, не хватило материнского тепла. Наверное, об этом не принято говорить и, возможно, неправильно. А есть люди, у которых вообще невероятная связь с мамой. Например, у меня есть такие друзья, для которых мама — это часть сердца, часть души. У Валерии со своей мамой, моей тещей, такая связь, и мне невольно передалось это материнское тепло. У меня, к сожалению, не было в жизни того тепла, которого я ждал все время, — поделился Пригожин.

Он признался, что испытывает теплые чувства к матери, но она по ряду причин предоставила ему возможность самостоятельно строить свою жизнь. По словам Пригожина, с 12 лет он начал работать и учиться на собственных ошибках. Он с сожалением отметил, что у него не было примера для подражания, поэтому он ориентировался на других людей.

