Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 15:49

Пригожин назвал «главное позорище» отечественного шоу-бизнеса

Пригожин назвал победу Приходько на «Фабрике звезд» позором для шоу-бизнеса

Иосиф Пригожин Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин резко высказался о победителях популярного шоу «Фабрика звезд» и назвал одну из финалисток проекта, певицу Анастасию Приходько, главным «позорищем» в истории российской музыкальной индустрии, сообщает Общественная Служба Новостей. По словам продюсера, среди победителей проекта были талантливые артисты, но некоторые достигли успеха лишь благодаря протекции.

Это просто самый главный позор в истории российской музыки, когда настоящая расистка и русофобка сначала побеждает в главном музыкальном проекте страны, а потом представляет Россию на международном песенном конкурсе, — высказался Пригожин.

Продюсер убежден, что победа Приходько на шоу, а также ее последующее участие в Евровидении стали результатом не ее вокальных данных, а покровительства влиятельных лиц и «кумовства». Он также добавил, что ранее уже предупреждал о возможной негативной реакции зрителей на такой исход.

Я еще тогда говорил, что Приходько нас всех неприятно удивит. Но тогда все на меня бросались с критикой. А время все расставило на свои места, — сказал Пригожин.

Ранее на музыкальную премию «Грэмми» была номинирована песня «Исцелю» из альбома певицы и супруги продюсера Валерии. По словам Пригожина, для исполнительницы это событие стало приятной неожиданностью, а сама номинация русскоязычной песни — уже большое счастье.

Иосиф Пригожин
певицы
Евровидение
продюсеры
фабрика звезд
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Германии заметили, как Си Цзиньпин не нашел времени для Мерца
Трамп снес часть Белого дома ради новой роскошной постройки
В МВД раскрыли новую схему мошенников со «срочным декларированием»
Дзюник рассказал, как оказался на операционном столе
Лев сбежал из машины, проехался на крыше по трассе и попал на видео
Суд Баку изменил меру пресечения для шеф-редактора Sputnik Азербайджан
Пять беженцев украли и изнасиловали девушку-подростка
Минюст пополнил реестр иноагентов
«Киев смирился»: названы возможные сроки освобождения Покровска
Метеоролог раскрыл, когда в центе России начнутся заморозки
Политолог отреагировал на открытие кладбища пособников нацистов в Молдавии
Двое россиян пострадали из-за стрельбы в российском регионе
Разрезавшего нижнее белье пассажирок таксиста-извращенца поймали в Москве
Стало известно, какое наказание запросила прокуратура для Шлосберга
«Мясные штурмы» и лютая казнь в Купянске: новости СВО на вечер 24 октября
Ушел из жизни заслуженный артист РСФСР Юрий Машкин
Пентагон показал на видео уничтожение корабля наркоторговцев
Захарова уличила Запад в попытках отменить саммит России и США
С семьи российского миллиардера хотят взыскать внушительную сумму
Санду назначила новым премьером Молдавии гражданина США
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.