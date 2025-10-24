Пригожин назвал «главное позорище» отечественного шоу-бизнеса

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин резко высказался о победителях популярного шоу «Фабрика звезд» и назвал одну из финалисток проекта, певицу Анастасию Приходько, главным «позорищем» в истории российской музыкальной индустрии, сообщает Общественная Служба Новостей. По словам продюсера, среди победителей проекта были талантливые артисты, но некоторые достигли успеха лишь благодаря протекции.

Это просто самый главный позор в истории российской музыки, когда настоящая расистка и русофобка сначала побеждает в главном музыкальном проекте страны, а потом представляет Россию на международном песенном конкурсе, — высказался Пригожин.

Продюсер убежден, что победа Приходько на шоу, а также ее последующее участие в Евровидении стали результатом не ее вокальных данных, а покровительства влиятельных лиц и «кумовства». Он также добавил, что ранее уже предупреждал о возможной негативной реакции зрителей на такой исход.

Я еще тогда говорил, что Приходько нас всех неприятно удивит. Но тогда все на меня бросались с критикой. А время все расставило на свои места, — сказал Пригожин.

Ранее на музыкальную премию «Грэмми» была номинирована песня «Исцелю» из альбома певицы и супруги продюсера Валерии. По словам Пригожина, для исполнительницы это событие стало приятной неожиданностью, а сама номинация русскоязычной песни — уже большое счастье.