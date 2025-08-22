Секрет молодости, «роман» с Паршутой, мнение об СВО: как живет Марк Тишман

Российскому певцу Марку Тишману 22 августа исполняется 46 лет. Что известно о жизни артиста, как он относится к спецоперации на Украине?

Чем известен Марк Тишман

Марк Тишман родился в Махачкале 22 августа 1979 года в семье инженера Иосифа и врача Изольды.

После окончания школы он переехал в Москву. Жил в общежитии и учился в МГУ на факультете иностранных языков. Параллельно занимался вокалом в эстрадно-джазовом училище. В итоге успешно окончил университет. В 2000 году артист поступил в ГИТИС на факультет музыкального театра.

В 2007 году Константин Меладзе отобрал Марка в числе других 16 ребят для участия в заключительном сезоне телепроекта «Фабрика Звезд» на Первом канале. Этот проект длился 3,5 месяца. Певец дошел до финала и получил серебряную звезду «Фабрики».

За время телешоу Марк записал дуэты с Аллой Пугачевой, Александром Розенбаумом, Дианой Арбениной, Кристиной Орбакайте.

Как сложилась личная жизнь Марка Тишмана

Марк Тишман не женат и не имеет детей. Он предпочитает не афишировать подробности своей личной жизни.

В 2024 году в интервью артист рассказал, что не слишком доволен таким положением дел и планирует в будущем обзавестись семьей.

На протяжении долгих лет звезда дружит с певицей Юлией Паршутой. Поклонники неоднократно приписывали им роман, однако знаменитости отвергают такую возможность.

Как Марку Тишману удается сохранять молодость

Тишман рассказал, что ему удается сохранять молодость благодаря принципу золотой середины. По словам певца, он старается сохранять баланс и придерживаться здорового образа жизни без фанатизма.

«Когда я смотрю на одних своих друзей, то думаю, что если бы вел такой образ жизни, как они, то уже бы умер, — настолько много вредного они себе позволяют. Другие же приятели вызывают у меня противоположные эмоции: считаю их ну слишком уж рьяными зожниками. Для меня этот подход скучен: от вот этого „ничего нельзя“ для меня веет невозможно холодной тоской», — поделился певец.

Тишман отметил, что не привык себе в чем-то отказывать, поскольку он тоже любит вкусную неполезную еду и алкоголь в умеренных количествах. Также он не соблюдает никаких диет, однако старается не переедать.

Кроме того, Тишман ходит в спортзал и много гуляет пешком.

Как Тишман относится к СВО

В 2022 году Тишман принял участие в патриотическом марафоне «Zа Россию» в поддержку специальной военной операции. Говоря о посещении монумента «Саур-Могила» в Донбассе, он подчеркнул, что это место стало для него символом стремления к миру.

«Как нам рассказали местные жители, существует поверье: когда Солдат будет на своем месте, воцарится мир. Мы были потрясены, что за три месяца из руин полностью восстановили эту монументальную конструкцию. Для меня „Саур-Могила“ стала символом мира, которого так все ждут, напоминанием, что непростое время должно когда-нибудь закончиться. Мы, артисты, хотели показать, что жизнь продолжается, что мы хотим выступать, не боимся приезжать и верим, что всё будет хорошо», — заявил Тишман в интервью в 2022 году.

Читайте также:

Порчи экстрасенсов, слова о Зеленском, алкоголь: где сейчас Башаров

«Серьезные проблемы»: от чего Ефремов тайно лечится в элитном санатории

Долги, популярность у зумеров, молодой муж: как живет Татьяна Буланова