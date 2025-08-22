«Серьезные проблемы»: от чего Ефремов тайно лечится в элитном санатории

«Серьезные проблемы»: от чего Ефремов тайно лечится в элитном санатории

В СМИ появилась информация, что актер Михаил Ефремов проходит дорогостоящее лечение в санатории в Кисловодске. Что об этом известно, с какими проблемами столкнулся вышедший из колонии актер?

Что известно о лечении Ефремова в Кисловодске

Как написал Telegram-канал SHOT, Ефремов отправился в кисловодский санаторий из-за перенесенных в колонии бронхолегочных заболеваний. Стоимость программы составляет 300 тысяч рублей.

По данным канала, программа лечения включает в себя консультации специалистов, ингаляции, ванны с тимьяном, массаж, употребление кислородных коктейлей и другие процедуры. Полное выздоровление потребует не менее двух недель.

Артист поселился в номере повышенной комфортности. Стоимость этого проживания составляет 16 тысяч рублей в сутки. Отмечается, что Ефремов старается не привлекать внимания и выходит на прогулки в темных очках и кепке.

Как сообщает aif.ru, санаторий обнесён высоким забором. Пройти через проходную не так-то легко. Доступ возможен только при наличии санаторной книжки или пропуска.

«Это современная здравница из одиннадцати этажей с европейским уровнем комфорта и популярным шведским столом вместо традиционной санаторной столовой», — говорится в публикации.

По информации издания, Михаил Олегович не случайно выбрал именно этот санаторий.

«После освобождения из колонии, где он приобрел серьезные проблемы со здоровьем, артист собирался основательно подлечиться. Выбор Михаила Олеговича пал на конкретный санаторий не случайно», — пишут авторы.

Что еще известно о здоровье Ефремова

17 октября 2024 года LIFE.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщил, что состояние Ефремова резко ухудшилось — он с трудом дышит и почти не может разговаривать. Издание утверждает, что у актера обострилась хроническая обструктивная болезнь легких.

В мае того же года StarHit со ссылкой на подругу Ефремова Татьяну Беркович сообщил, что здоровье артиста подорвано тяжелейшей хронической обструктивной болезнью легких. По ее словам, у артиста выпали зубы. Сам актер никак не прокомментировал данную информацию.

«Он сидит уже три с половиной года, он умирает, у него здоровья не осталось, у него тяжелейшее заболевание ХОБЛ, это заболевание легких. Он безумно аллергичный, выпали зубы, и я считаю, что, конечно, он достаточно заплатил цену за то, что он сделал. Три с половиной года — это большой срок, тем более он сидит в Белгороде», — сказала тогда Беркович.

Когда Ефремов вышел из тюрьмы

Ефремов 9 апреля вышел на свободу, его тайно вывезли из колонии № 4 в Белгородской области. Утром этого стало известно, что Ефремова выпустили через черный ход, чтобы избежать встречи с журналистами. Далее он направился в Москву.

Еще тогда адвокат артиста Юрий Падалко сообщил, что актер сначала будет лечиться, а после этого собирается вернуться к своей карьере — в колонии он снимал короткометражные фильмы.

До этого Падалко заявил, что единственным подтвержденным заболеванием у Ефремова является хроническая обструктивная болезнь легких. Также у актера есть одышка, из-за чего он медленно ходит.

Читайте также:

Долги, популярность у зумеров, молодой муж: как живет Татьяна Буланова

Отсутствие ролей в кино, алкоголь, романы: куда пропал сын Полищук Макаров

«Иноагентство», помощь Курску, скандалы: как живет комик Алексей Щербаков