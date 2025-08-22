Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 03:56

«Серьезные проблемы»: от чего Ефремов тайно лечится в элитном санатории

Михаил Ефремов Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В СМИ появилась информация, что актер Михаил Ефремов проходит дорогостоящее лечение в санатории в Кисловодске. Что об этом известно, с какими проблемами столкнулся вышедший из колонии актер?

Что известно о лечении Ефремова в Кисловодске

Как написал Telegram-канал SHOT, Ефремов отправился в кисловодский санаторий из-за перенесенных в колонии бронхолегочных заболеваний. Стоимость программы составляет 300 тысяч рублей.

По данным канала, программа лечения включает в себя консультации специалистов, ингаляции, ванны с тимьяном, массаж, употребление кислородных коктейлей и другие процедуры. Полное выздоровление потребует не менее двух недель.

Артист поселился в номере повышенной комфортности. Стоимость этого проживания составляет 16 тысяч рублей в сутки. Отмечается, что Ефремов старается не привлекать внимания и выходит на прогулки в темных очках и кепке.

Как сообщает aif.ru, санаторий обнесён высоким забором. Пройти через проходную не так-то легко. Доступ возможен только при наличии санаторной книжки или пропуска.

«Это современная здравница из одиннадцати этажей с европейским уровнем комфорта и популярным шведским столом вместо традиционной санаторной столовой», — говорится в публикации.

По информации издания, Михаил Олегович не случайно выбрал именно этот санаторий.

«После освобождения из колонии, где он приобрел серьезные проблемы со здоровьем, артист собирался основательно подлечиться. Выбор Михаила Олеговича пал на конкретный санаторий не случайно», — пишут авторы.

Что еще известно о здоровье Ефремова

17 октября 2024 года LIFE.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщил, что состояние Ефремова резко ухудшилось — он с трудом дышит и почти не может разговаривать. Издание утверждает, что у актера обострилась хроническая обструктивная болезнь легких.

В мае того же года StarHit со ссылкой на подругу Ефремова Татьяну Беркович сообщил, что здоровье артиста подорвано тяжелейшей хронической обструктивной болезнью легких. По ее словам, у артиста выпали зубы. Сам актер никак не прокомментировал данную информацию.

«Он сидит уже три с половиной года, он умирает, у него здоровья не осталось, у него тяжелейшее заболевание ХОБЛ, это заболевание легких. Он безумно аллергичный, выпали зубы, и я считаю, что, конечно, он достаточно заплатил цену за то, что он сделал. Три с половиной года — это большой срок, тем более он сидит в Белгороде», — сказала тогда Беркович.

Когда Ефремов вышел из тюрьмы

Ефремов 9 апреля вышел на свободу, его тайно вывезли из колонии № 4 в Белгородской области. Утром этого стало известно, что Ефремова выпустили через черный ход, чтобы избежать встречи с журналистами. Далее он направился в Москву.

Еще тогда адвокат артиста Юрий Падалко сообщил, что актер сначала будет лечиться, а после этого собирается вернуться к своей карьере — в колонии он снимал короткометражные фильмы.

До этого Падалко заявил, что единственным подтвержденным заболеванием у Ефремова является хроническая обструктивная болезнь легких. Также у актера есть одышка, из-за чего он медленно ходит.

Читайте также:

Долги, популярность у зумеров, молодой муж: как живет Татьяна Буланова

Отсутствие ролей в кино, алкоголь, романы: куда пропал сын Полищук Макаров

«Иноагентство», помощь Курску, скандалы: как живет комик Алексей Щербаков

Михаил Ефремов
Кисловодск
актеры
знаменитости
санатории
Россия
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сенатор Грэм пригрозил наделить Россию статусом «спонсора терроризма»
«Серьезные проблемы»: от чего Ефремов тайно лечится в элитном санатории
Раскрыты данные о пенсиях госслужащих в России
«Словоблудие»: Рогов оценил слова Ермака об отказе уступать территории РФ
Клинтон намеревался «впустить» Россию в НАТО
Космонавты с МКС поздравили соотечественников с праздником
Сильный взрыв прогремел в одном из украинских городов
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 22 августа, без перемен
США могли направить военные корабли к берегам Венесуэлы
Два российских аэропорта временно закрыли небо
«Это — русское»: Сальдо озвучил, какие территории должны остаться в РФ
Очевидцы сообщили о взрывах над Волгоградом
В ГД предложили лишать прав за одно распространенное нарушение
Сооснователь известной метал-группы погиб в США
США больше не предоставляют разведданные по Украине своим союзникам
Долги, популярность у зумеров, молодой муж: как живет Татьяна Буланова
Теракт у авиабазы в Колумбии привел к жертвам среди людей
Не только Киркоров и Дава. Кто из звезд делал пресс у пластических хирургов
Гребнистый крокодил растерзал 82-летнего мужчину
Предопределена судьба заблокированных на iPhone приложений банков
Дальше
Самое популярное
Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму
Общество

Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму

Выживет в -35 °C и под палящим солнцем! Многолетник-чемпион красивого сада
Общество

Выживет в -35 °C и под палящим солнцем! Многолетник-чемпион красивого сада

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!
Общество

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.