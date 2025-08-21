«Иноагентство», помощь Курску, скандалы: как живет комик Алексей Щербаков

Стендап-комик Алексей Щербаков столкнулся с отменой концерта в Междуреченске Кемеровской области. Из-за чего выступление артиста отменили, в каких скандалах он был замечен, говорил ли об СВО?

Из-за чего отменили концерт Щербакова в Междуреченске

Недавно стало известно, что концерт Алексея Щербакова, который должен был состояться 20 сентября в междуреченском ДК «Распадский», отменили.

«К сожалению, по причинам, которые не зависят от нас, стендап-концерт отменяется. Заявки на возврат 100% стоимости билетов принимаются по месту приобретения. Нам, как и вам, очень жаль, что встреча не состоится — мы тоже ее очень ждали», — сказано в сообщении пресс-службы ДК.

Telegram-канал SHOT написал, что причиной отмены выступления стали жалобы местных жителей, которые назвали юмориста оппозиционером, а также «достойным» статуса иноагента.

«Сотрудники ДК рассказали нам, что некая группа горожан попросила главу округа отменить концерт. Аргументы следующие: „Щербаков-то этот чуть ли не иноагент, мало ли чего у него в этих шутках“. По словам работников Дома культуры, они собрали кучу бумаг, где расписали, что комик не является иноагентом и не высказывался против СВО. Но активных граждан было не остановить», — говорится в публикации SHOT.

Какую помощь Щербаков оказал Курску

В прошлом году Щербаков отправился с гуманитарной миссией в Курск, который подвергся нападению Вооружённых сил Украины.

Светлана Козина, волонтер из группы «Наша хата не с краю», которая помогает бездомным и нуждающимся в Курске, поделилась информацией о визите комика, который тот не освещал в своих социальных сетях.

«А наш домик с гуманитарной помощью посетил Алексей Щербаков. Спасибо вам большое!» — писала она.

В каких скандалах был замечен Щербаков

В 2023 году Щербаков поделился, что у него сложные отношения с креативным продюсером ТНТ.

«Есть Stand Up, но меня там нет. Из-за конфликта с Вячеславом Дусмухаметовым я отбыл из Stand Up, мне там ничего нельзя. Ну, не звучало слов „нельзя“ или „можно“. Со Славой ссоры не было, мировой — тоже. Было все понятно. Мы уведомили, как хотим мы, он уведомил, как хочет он. В очередной раз не сошлись, и все», — говорил комик.

Щербаков заявил, что финансовые вопросы стали камнем преткновения. Он выяснил, что от него и коллектива шоу «ЧБД» скрыли определенные данные о гонорарах.

«Этот конфликт из-за „ВКонтакте“? Да. Мы услышали сумму от Славы, а потом услышали сумму, которую он получил за то, что отдаст нас „ВК“. Нам это, конечно, сильно не понравилось. Что значит отдаст? Весь контент, создаваемый с нами в интернет-пространстве, будет в „ВК“», — объяснял он в YouTube-подкасте «Бухарог Лайв».

Щербаков не держит обиды на Дусмухаметова, несмотря на недопонимание. Он рад, что у него и его коллег «открылись глаза». Звезда продолжает работать с интернет-платформами и ТНТ.

Кроме того, однажды участник шоу «Что было дальше?» стал жертвой мошенников. Как писали Telegram-каналы, Щербаков лишился порядка 100 млн рублей. SHOT писал, что юморист вложился в финансовый проект своего армейского товарища и его бизнес-партнера еще в 2018 году.

Бывший товарищ Щербакова и его коллега искали крупных инвесторов, а затем вкладывали их деньги в фондовые рынки и выплачивали им проценты. Финансовый проект стабильно приносил прибыль на протяжении нескольких лет. Однако в 2022-м стартап лопнул, и на финансистов посыпались заявления о мошенничестве.

Один из участников схемы был обвинен в хищении и заключён под стражу. Армейский друг комика проходит по делу как свидетель.

Читайте также:

Слухи о раке, личная жизнь, мнение об СВО: как живет Анна Фроловцева

Снова женится или вернется на ТВ? Почему Дибров согласился на тихий развод

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 20 августа: где сбои в РФ