Слухи о раке, личная жизнь, мнение об СВО: как живет Анна Фроловцева

Звезда «Ворониных» Анна Фроловцева вышла на связь и прокомментировала появившиеся слухи о проблемах со здоровьем. Что сказала актриса, что известно о ее личной жизни, как артистка относится к СВО?

Что известно о здоровье Анны Фроловцевой

20 августа StarHit со ссылкой на источники сообщил, что у Анны Фроловцевой диагностировали онкологическое заболевание.

«Сегодня в СМИ появилась информация о том, что заслуженной артистке Анне Фроловцевой удалили опухоль. Якобы по результатам пройденной маммографии у артистки обнаружили злокачественное новообразование. В результате медики приняли решение об операции», — говорится в публикации.

Однако исполнительница роли Галины Ивановны в сериале «Воронины» призвала журналистов не лезть в ее личную жизнь после слухов о здоровье. В беседе с NEWS.ru артистка привела строки из известного в простонародье стихотворения о Владимире Ленине.

«„Кто сказал, что Ленин умер? Я вчера его видал“. Вам уже сказали, что в эти дела не лезьте, это не ваше личное дело», — высказалась Фроловцева.

Как сложилась личная жизнь Анны Фроловцевой

Анна Фроловцева, будучи студенткой, связала свою жизнь с врачом-стоматологом Юрием Кузьменко. В этом браке появился сын Денис, который в дальнейшем тоже выбрал медицинскую профессию. У Дениса две дочери: одна обучается в медвузе, а другая — в юридическом.

В 2008 году Кузьменко ушёл из жизни из-за тяжёлой болезни. В одном из интервью актриса рассказала, что справиться с утратой ей помогла работа.

«Первые три месяца после смерти Юры я не выходила из дома, только сидела с внучкой. Потом пришли друзья и сказали, что Юрке бы это не понравилось и надо взять себя в руки. И я взяла. Потом был фильм „Всегда говори всегда — 3“, потом другие проекты. И все как-то закрутилось. Меня спасла работа», — делилась она.

В 2020 году умер и экранный муж Фроловцевой — народный артист России Борис Клюев. Актриса не посетила его похороны, поскольку в тот момент заболела и ждала результатов тестов на коронавирус.

«Он два с половиной года скрывал свое тяжелое заболевание. В съемочной группе уже все знали, но на площадке он работал, как и остальные, без поблажек», — высказывалась Фроловцева.

Что Фроловцева говорила об СВО и отъезде из России

Фроловцева выражала свою поддержку проведению спецоперации и оказывала гуманитарную помощь российским военнослужащим.

«Я поддерживаю действия нашей страны. Я уверена, что мы правы, и с этого меня не свернуть. В нашем Савеловском районе есть батальон, и мы отправляем на СВО помощь. Им нужен был агрегат, мотор, я его купила. Они назвали его „Аннушка“», — поделилась она.

Актриса жаловалась, что в последнее время стала особенно чувствительна к изменениям погоды. Врачи порекомендовали ей сменить климат, например, переехать в другую страну. Однако она не планирует следовать этому совету.

«А куда? У меня даже мыслей не было об отъезде. У меня одна мать, один отец и одна родина. Для меня уехать куда-то просто невозможно», — заявила она в интервью Светлане Баласанян.

Уехавших из России коллег Фроловцева считает предателями.

«Они наверняка сейчас поняли, что мы там никому не нужны. Они сейчас хорохорятся, тявкают. Ну пусть тявкают. Они решили уехать — пусть там и остаются. Я даже говорить о них не хочу, потому что это предательство. Страна им дала всё, сделала для них всё… Не хочу даже говорить», — комментировала актриса.

Читайте также:

Семья Тиммы хочет загнать Седокову в нищету. Это расплата за его смерть?

Хейтеры бабушки, бывшие девушки или Запад. Кто проклял внука Пугачевой

Снова женится или вернется на ТВ? Почему Дибров согласился на тихий развод