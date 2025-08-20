«Кто сказал, что Ленин умер?»: Фроловцева ответила на слухи об операции

«Кто сказал, что Ленин умер?»: Фроловцева ответила на слухи об операции Актриса Фроловцева призвала не лезть в ее личную жизнь после слухов об операции

Актриса Анна Фроловцева, наиболее известная по роли Галины Ивановны в сериале «Воронины», призвала журналистов не лезть в ее личную жизнь после слухов о сложной операции. В разговоре с NEWS.ru артистка также процитировала известное в простонародье стихотворение о Владимире Ленине.

«Кто сказал, что Ленин умер? Я вчера его видал». Вам уже сказали, что в эти дела не лезьте, это не ваше личное дело, — высказалась Фроловцева.

Об операции Фроловцевой ранее сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, у 76-летней актрисы удалили опухоль. Как писал канал, артистка обратилась к врачам с болью в груди, после чего на обследовании у нее выявили злокачественное образование. Согласно информации Mash, в настоящее время Фроловцева восстанавливается после операции.

Ранее сын народного артиста России Бориса Щербакова заявил, что актера планируют выписать из больницы на этой неделе. Он назвал состояние отца нормальным, а процедуры — плановыми. Щербакова госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с переломом шейки бедра.