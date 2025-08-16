Стало известно состояние госпитализированного Бориса Щербакова Сын Щербакова Василий сообщил, что его отца выпишут на следующей неделе

Народного артиста России Бориса Щербакова планируют выписать из больницы на следующей неделе, сообщил его сын Василий. Он назвал состояние отца нормальным, а процедуры — плановыми, передает ТАСС.

Пока он в больнице, но на следующей неделе выпишут. Пока все идет планово, все нормально, — поделился Василий Щербаков.

Сын артиста до этого информировал, что его отца госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с переломом шейки бедра. После поступления 75-летнему актеру провели необходимую операцию.

Щербаков известен зрителям по многочисленным работам в кино и на телевидении. Его фильмография включает такие кинокартины, как «Шаг навстречу» (1975), «Долгие версты войны» (1975), «Монстры» (1993) и «Легенда № 17» (2013).

Ранее появилась информация, что Щербаков получил травму бедра, оступившись на коврике на балконе. Актер рассказал журналистам, что чувствует себя не очень хорошо, но надеется на скорое восстановление. При этом стало известно, что в декабре артист уже попадал в больницу.