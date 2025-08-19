Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Стендап-комик Щербаков стал иноагентом в глазах жителей Кузбасса

В Междуреченске после жалоб отменили концерт комика Алексея Щербакова

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Междуреченске Кемеровской области отменили концерт комика Алексея Щербакова, сообщает Telegram-канал SHOT. Причиной стали жалобы местных жителей, которые назвали юмориста оппозиционером, а также «достойным» статуса иноагента. Информацию подтвердили в ДК «Распадский», где 20 сентября должен был состояться концерт.

К сожалению, по причинам, которые не зависят от нас, стендап-концерт отменяется. Заявки на возврат 100% стоимости билетов принимаются по месту приобретения. Нам, как и вам, очень жаль, что встреча не состоится — мы тоже ее очень ждали, — сказано в сообщении.

До этого шоу Comedy Club запретили в Узбекистане из-за «несоответствия нормам этикета». Все началось еще в 2023 году. Тогда в Ташкенте планировалось шоу «Музыкальный Comedy Club», но по техническим причинам его перенесли, а новую дату не назначили до сих пор.

Ранее казахстанский рэпер Jah Khalib (настоящее имя — Бахтияр Мамедов) принял решение отменить свои ближайшие концерты по причине ухудшения состояния здоровья его новорожденной дочери. Артист объяснил, что ребенку провели операцию.

