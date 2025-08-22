Отсутствие ролей в кино, алкоголь, романы: куда пропал сын Полищук Макаров

Актер Алексей Макаров продолжает творческую деятельность и активно снимается в сериалах, однако он перестал появляться в полнометражных фильмах. Почему, какие последние новости выходили о нем, как сложилась личная жизнь актера?

Чем сейчас занимается Алексей Макаров

Кинокритик Александр Шпагин заявил, что сын актрисы Любови Полищук Алексей Макаров часто появляется в сериалах в роли «мужественного мужика» с оружием. По его словам, из-за этого его не снимают в большом кино.

«Он [Макаров] превратился в очень хорошего актера. Только об этом никто не знает, так как его захомутали сериалы. В большом кино его забыли, а в сериалах он нужен для дежурных образов», — поделился Шпагин.

Он напомнил, что у Макарова готовятся 11 проектов, но это все сериалы, «телевизионная жвачка». По мнению Шпагина, обычно актеры, которые влипают в это пространство, очень жалуются, потому что им скучно становится жить.

Что известно о личной жизни Алексея Макарова

Алексей Макаров родился 15 февраля 1972 года в Омске в семье поэта Валерия Макарова и народной артистки России Любови Полищук. Со второй попытки Макаров поступил в ГИТИС.

Он впервые женился на журналистке Марии Сперанской. Их брак продлился три года. После этого у Макарова были романы с актрисой Анастасией Макеевой и Екатериной Семеновой.

Затем у Макарова начались отношения с актрисой Викторией Богатыревой. В 2010 году у пары родилась дочь Варвара.

В 2022 году актер тайно женился на бывшей стюардессе, а ныне репетиторе иностранных языков Полине. Она на 23 года моложе избранника.

«Так мы давно женаты. Уже больше года. Жена ждет мужа дома после подвигов, после рабочего дня», — рассказывал Макаров в 2023 году.

Что известно об алкогольной зависимости Макарова

Алексей Макаров в прошлом сталкивался с алкогольной зависимостью, что приводило к конфликтам с близкими людьми. Сейчас он переосмыслил свою жизнь и изменил свои взгляды.

«Я нажрал 127 кг. У меня были запои. Это сильно меня подкосило: и здоровье, и отношения с людьми. А сейчас спортзал каждый день», — вспоминал Макаров.

В программе «Секрет на миллион» Анастасия Макеева утверждала, что Макаров ударил ее в Тунисе, после того как ее коллега Роман Игнатьев прислал ей стихотворение эротического содержания. Она также отметила, что Алексей относится к тем людям, которым нельзя употреблять спиртное.

«Есть люди, которым можно пить. Есть люди, которым нельзя пить. Алексей, наверное, тот человек, которому лучше этого не делать, потому что он сам себя не понимает и не помнит. Игнатьев написал какое-то стихотворение эротического содержания, посвященное женщинам. Он его разослал всем. Леша увидел СМС и, не спросив ни слова, отреагировал вот так: два удара — и я в нокауте. Я даже не успела ничего понять, потеряла сознание. Маленькое личико и большой кулак. Это не имитация в кино. Это произошло стихийно», — вспоминала Макеева.

