Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 11:47

Кинокритик рассказал, почему сына Полищук не снимают в кино

Кинокритик Шпагин: сына Полищук Макарова забыли в большом кино из-за сериалов

Алексей Макаров Алексей Макаров Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Сын актрисы Любови Полищук Алексей Макаров «влип» в сериалы в образе «мужественного мужика» с оружием, рассказал кинокритик Александр Шпагин. По его словам, переданным сайтом «Страсти», из-за этого его не снимают в большом кино.

Он [Макаров] превратился в очень хорошего актера. Только об этом никто не знает, так как его захомутали сериалы. В большом кино его забыли, а в сериалах он нужен для дежурных образов, — поделился Шпагин.

Он напомнил, что у Макарова готовятся 11 проектов, но это все сериалы, «телевизионная жвачка». По мнению Шпагина, обычно актеры, которые влипают в это пространство, очень жалуются, потому что им скучно становится жить.

Ранее кинорежиссер Михаил Пореченков сравнил внебрачного сына, актера Владимира Любимцева, с героем фильма «Аквамен». По его словам, артист произвел такое впечатление в фильме «Соловей против Муромца». Режиссер добавил, что Любимцеву уже можно доверять сложные роли и задачи. Он также подчеркнул, что будет рад, если у сына сложится карьера в кинематографе.

кинокритики
актеры
Любовь Полищук
сериалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о смерти заслуженной артистки России
В Европе назвали самое важное заявление Путина
Как защитить личные данные в Сети: полное руководство
Раскрыты подробности скандального дела с впавшей в кому пассажиркой поезда
Политолог ответил, станет ли Украина для США вторым Израилем
В Госдуме раскритиковали уловку Украины с изменением границ областей
Украина и США согласовали состав группы для переговоров с РФ
Стало известно, зачем москвич вырастил пятикилограммовый лук
Погода в Москве в пятницу, 22 августа: ждать ли сильные дожди и холод
Бойцовская собака разодрала лицо 13-летней девочки
Россия передала Украине трех детей
Альпинисты раскрыли шокирующие детали ЧП с Наговицыной в горах
Психолог рассказала, как правильно избавиться от лишних вещей в доме
Зеленский сделал заявление о статусе русского языка на Украине
На Украине продают странное шведское блюдо с прищепкой для носа
Российские войска освободили новый населенный пункт в Донбассе
Минобороны раскрыло цели ночного удара на Украине
Перечислены ранние симптомы, указывающие на рак крови
Названо главное преимущество ракеты «Кинжал»
Солист «Любэ» высказался об идее добавить в школьную программу песню «Конь»
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.