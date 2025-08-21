Кинокритик рассказал, почему сына Полищук не снимают в кино

Сын актрисы Любови Полищук Алексей Макаров «влип» в сериалы в образе «мужественного мужика» с оружием, рассказал кинокритик Александр Шпагин. По его словам, переданным сайтом «Страсти», из-за этого его не снимают в большом кино.

Он [Макаров] превратился в очень хорошего актера. Только об этом никто не знает, так как его захомутали сериалы. В большом кино его забыли, а в сериалах он нужен для дежурных образов, — поделился Шпагин.

Он напомнил, что у Макарова готовятся 11 проектов, но это все сериалы, «телевизионная жвачка». По мнению Шпагина, обычно актеры, которые влипают в это пространство, очень жалуются, потому что им скучно становится жить.

Ранее кинорежиссер Михаил Пореченков сравнил внебрачного сына, актера Владимира Любимцева, с героем фильма «Аквамен». По его словам, артист произвел такое впечатление в фильме «Соловей против Муромца». Режиссер добавил, что Любимцеву уже можно доверять сложные роли и задачи. Он также подчеркнул, что будет рад, если у сына сложится карьера в кинематографе.