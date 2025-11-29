Назван самый ожидаемый фильм 2026 года

Биографическая драма режиссера Антуана Фукуа возглавила рейтинг самых ожидаемых кинопремьер 2026 года, следует из данных на сайте Rotten Tomatoes. Премьера фильма запланирована на апрель следующего года.

Главную роль в картине исполнит племянник певца Майкла Джексона Джаафар Джексон. Бюджет производства составит $150 млн.

Ранее четвертый Открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний» объявил участников конкурсной программы. Среди них драматическая работа «Кукла», режиссером которой выступил Егор Бероев, «Мальчик и робот» Екатерины Задориной, неонуарная драма «Навар» Артура Григорьева, «Пастбище богов» Анара Аббасова, абсурдистская комедия «Свобода», срежиссированная Евгением Лаврентьевым. Также в конкурсной программе заявлены лента «Социализация» Анны Волконской, «Холодное сердце» Владимира Котта и «Цинга» Владимира Головнева.

До этого стало известно, что кинофестиваль «Зимний» пройдет в Москве с 1 по 7 декабря. В 2025 году на мероприятии представят новую секцию «Выбор программного директора». В рамках нее пройдет круглый стол, который объединит руководителей фестивалей, режиссеров и продюсеров.