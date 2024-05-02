«Он умирает, выпали зубы»: что известно о тяжелейшем заболевании Ефремова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Издание StarHit со ссылкой на подругу осужденного актера Михаила Ефремова Татьяну Беркович сообщает, что здоровье артиста подорвано тяжелейшей хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Что известно о его состоянии, какие последние новости выходили об актере?

Что известно о самочувствии актера

Как рассказала Беркович StarHit, у артиста из-за страшного заболевания выпали зубы. Беркович также заявила, что считает Ефремова хорошим и совестливым человеком. Сам осужденный актер пока никак не прокомментировал данную информацию.

«Он сидит уже три с половиной года, он умирает, у него здоровья не осталось, у него тяжелейшее заболевание ХОБЛ, это заболевание легких. Он безумно аллергичный, выпали зубы, и я считаю, что, конечно, он достаточно заплатил цену за то, что он сделал. Три с половиной года — это большой срок, тем более он сидит в Белгороде», — отметила собеседница.

За что Ефремов сидит в тюрьме

В июне 2020 года Ефремов в состоянии алкогольного опьянения сел за руль своего автомобиля. Во время движения он пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и на полной скорости столкнулся с автомобилем Lada в центре Москвы.

Его водитель, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, от полученных травм скончался в больнице. Актера приговорили к 7,5 года лишения свободы.

Почему артисту не позволили выйти по УДО

24 апреля 2024 года Ефремову отказали в условно-досрочном освобождении из-за нарушения им режима в колонии в Белгородской области, где он отбывает наказание, написал Mash.

«Несколько месяцев назад руководство ИК-4 утвердило прошение артиста об условно-досрочном освобождении — тогда мы писали, что он начал подготовку к процедуре. Но во время проверки в учреждении выяснилось: Ефремов опоздал на „обязательное мероприятие“ в колонии, из-за чего получил выговор. Поэтому прошение об УДО в Алексеевский районный суд так и не отправили. Адвокат актера заявил: никакой внутренней комиссии не было, как и прошения от его клиента. При этом в суде рассказали: прошение об условно-досрочном должно было прийти ещё в марте», — сообщал источник.

Михаил Ефремов планирует в сентябре 2024 года подать ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Чтобы выйти по УДО, артисту необходимо получить положительное заключение внутренней комиссии колонии в Белгородской области, где он отбывает заключение.

«Есть второй вариант — адвокат актера может подать заявление об УДО напрямую в Алексеевский районный суд — и в случае положительного решения актёр выйдет на волю хоть завтра. Но это маловероятно, учитывая судебную практику и мнение колонии. Ефремов дважды успел получить отказ в прошении об УДО», — рассказали авторы Mash.

Что родственники погибшего говорят про УДО для Ефремова

24 апреля адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский рассказал ТАСС, что родственники Захарова не против, чтобы Ефремов вышел по УДО.

«Я передавал предложение представителей Михаила Ефремова жене и сыну погибшего Сергея Захарова. Они долго думали, можно ли простить человека, который фактически лишил жизни мужа, отца. И когда они озвучили положительное решение, эта семья поразила меня в очередной раз своим великодушием и человечностью», — заявлял он.

При этом сегодня, 28 апреля, Telegram-канал Mash сообщил, что родственники высказались против условно-досрочного освобождения актера, потому что он до сих пор не извинился.

«Родственники Захарова до сих пор не простили звезду и не планируют поддерживать очередное его ходатайство об УДО. Говорят, во многом из-за того, что ни сам Ефремов, ни его адвокат до сих пор не извинились перед ними лично. Только друзья артиста. На данный момент семья погибшего водителя-курьера считает, что Михаил должен остаться в колонии до конца срока — он истекает в середине 2028 года», — говорится в публикации канала.

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