Порчи экстрасенсов, слова о Зеленском, алкоголь: где сейчас Башаров

В пятницу, 22 августа, актер и телеведущий Марат Башаров отмечает 51-й день рождения. Правда ли, что на ведущем «Битвы экстрасенсов» проклятия, что он говорил о президенте Украины Владимире Зеленском и об СВО?

Как Башаров относится к СВО и Зеленскому

Марат Башаров недавно рассказал о нежелании становиться мэром какого-либо российского города, поскольку это тяжелый труд. Он, намекая на Владимира Зеленского, отметил, что один артист уже стал президентом и «вот что получилось».

«Это тяжелый труд, как и актерский труд. Мы уже знаем одного актера, который стал президентом. Вот что получилось», — сказал Башаров.

Ранее Башаров заявлял, что дружил с Зеленским, когда он был актером и снимался в кино. Однако сейчас связь между бывшими коллегами потеряна.

«Я поддерживаю действия, которые предпринимает наш президент Владимир Путин в связи с событиями на Украине. Мой друг Владимир Зеленский — бывший актер. Мы с ним вместе снимались в двух картинах. Мы дружили, но как только он стал президентом, так сразу я потерял друга. Звоню на его телефон, а он отключен», — делился Башаров.

В 2019 году, когда Зеленский только баллотировался на пост президента Украины, Башаров тепло отзывался о коллеге. Он называл актера, ставшего политиком, великим человеком. Тогда же российский артист отмечал лидерские качества Зеленского. По его словам, коллега «на площадке за собой тащил все», «все равнялись на него».

Известно, что артист несколько раз ездил в Донбасс.

Кроме того, Башаров говорил, что потерял уважение к коллегам, покинувшим Россию. Артист отказался верить таким людям.

«Я не сужу их. Но не понимаю такого поведения. Родина, Россия, мать твоя, дала тебе жизнь, она тебя воспитала, дала тебе бесплатно образование. И когда этой матери, твоей Родине, что-то угрожает — сразу собрали чемоданчики и уехали? Ну если ты так поступаешь со своей Родиной, завтра ты так поступишь со своими родными, с близкими, со своими детьми, родителями», — говорил артист.

Что известно о личной жизни Башарова

Елизавета Круцко была первой женой Марата Башарова. У них родилась дочь Амели. Брак распался в 2004 году.

Второй женой актера стала Екатерина Архарова. В 2014 году она получила травмы головы и носа и обвинила в этом Башарова, но он заявил, что она страдает от алкоголизма. Однако он не отрицал, что ударил девушку.

В 2017 году Башаров женился на Елизавете Шевырковой. В браке на свет появился сын Марсель. Шевыркова признавалась, что минимум трижды подвергалась домашнему насилию и фиксировала побои в больнице, но прощала супруга. В 2018 году Башаров сломал жене нос. Тогда Шевыркова подала на развод.

После расставания с третьей супругой актер начал встречаться с коллегой Асей Борисовой, которая моложе его на 13 лет. Он также заявлял, что хочет жениться на молодой избраннице.

Как Башаров пытался бороться с алкоголизмом

В апреле 2020 года Башаров в двух телевизионных шоу честно признался в своей зависимости.

«Я люблю выпивать. Это мой большой грех. Мне это нравится. Моя вера против, но я ничего не могу с собой поделать», — делился Марат.

Также, как сказал актер в эфире программы «Секрет на миллион», он начал выпивать за компанию с друзьями на рыбалке, позже, по его словам, он употреблял алкоголь даже на съемках.

Башаров добавил, что несколько раз кодировался, но это не ослабило его тягу к спиртному. Актер вспомнил историю о гипнотизере, который пытался вылечить его от зависимости с помощью давления на глаза.

Кто наводит порчи на Башарова

Башаров признавался, что во время съемок «Битвы экстрасенсов» чувствует энергию экстрасенсов. По его мнению, они на него влияют во время общения.

Ведьма Иоланта Воронова, снимавшаяся в одном из сезонов «Битвы экстрасенсов», считает, что обиженные на телеведущего участники мистического проекта наводят на него порчу. По ее версии, именно из-за действий магов Башаров избивал своих жен.

«Очень многие колдуны, ведьмы, да даже феи добрые точат на него зуб. Сидят и тыкают иголочкой, делают на него порчи. И здоровье чахнет, и судьбинушка его чахнет. Понимаете? Здесь не просто избивает жену, но бежит за ней в лифт в присутствии своего ребенка. То есть это о чем говорит? Это порча», — предположила ведьма.

Участник 16-й «Битвы экстрасенсов» Намтар Энзигаль придерживается другого мнения. Он считает, что у магов нет мотивов мстить ведущему. «Лично мне Марат ничего плохого не делал. Он никак не влияет на участие в проекте, не может препятствовать в прохождении заданий. Он всего лишь оглашает результаты в конце серии. Думаю, остальные участники согласны со мной. Вряд ли кто-то ему что-то плохое делает», — высказал мнение в беседе с NEWS.ru Энзигаль.

Его коллега экстрасенс Дарья Миронова не исключила, что постоянное взаимодействие с экстрасенсами может отражаться на Башарове.

«Конечно, когда человек взаимодействует с тонким миром в большом количестве, в его энергетическом поле идет наслоение других энергетических полей, могут появиться какие-то лярвовые сущности (лярвы — это негативные сущности из потустороннего мира, которые липнут к людям, паразитируют на них. — NEWS.ru). Это сказывается на психике и эмоциональном состоянии», — сказала Миронова.

Ясновидящая посоветовала Башарову «прочищаться»: почаще ходить в храм для восстановления душевного состояния.

