Хазанов отреагировал на вопрос о продаже недвижимости в России

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов отказался комментировать в беседе с MK.RU новость о том, что он продает свою недвижимость в России. Он ответил, что не считает нужным высказываться по этому поводу.

Я не даю никаких комментариев по этому поводу, просто не считаю нужным, — сказал Хазанов.

До этого Telegram-канал SHOT информировал, что советский и российский артист эстрады Геннадий Хазанов продал пять квартир и домов в РФ общей стоимостью 706 млн рублей. В материале сказано, что соответствующие объекты находятся в Москве и области. Среди них упоминаются квартиры на улице Малая Молчановка (246 квадратных метров за 237 млн рублей) и в Пресненском районе (255 «квадратов» за 232 млн рублей). Также в статье упоминается продажа квартиры в поселке Сосны Одинцовского городского округа (112 квадратных метров за 23 млн рублей).

Ранее сообщалось, что Хазанова оштрафовали на 1,5 тыс. рублей за неоформленные трудовые отношения с пятью разнорабочими в Московском театре эстрады. Согласно информации источника, на 79-летнего актера завели пять административных дел после обращения Пенсионного фонда.