Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 11:54

Песков одной фразой оценил американские Tomahawk

Песков: ракеты Tomahawk не изменят положение дел на фронте

Крылатая ракета «Томагавк» Крылатая ракета «Томагавк» Фото: Christopher Senenko/U.S .Navy/Global Look Press

Крылатые ракеты Tomahawk не смогут изменить положение дел на фронте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину. При этом он назвал их серьезным оружием. Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале журналиста.

Ракеты Tomahawk — это серьезное оружие, но оно не может изменить положение дел на фронте. Кремль тщательно фиксирует заявления о ракетах, — сказал он.

Песков также отметил, что тема поставок Киеву крылатых ракет Tomahawk вызывает у Москвы крайнюю обеспокоенность. Он отметил, что об этом уже говорил президент России Владимир Путин.

До этого российский лидер называл угрозы ударов по Кремлю со стороны президента Украины Владимира Зеленского частью не только шантажа, но и «понтажа». По словам главы государства, Россия ответит на эти угрозы усилением системы противовоздушной обороны.

Ранее директор центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин выразил мнение, что США не поставят мощное оружие Украине как минимум до конца года во избежание эскалации. По его словам, если ВСУ его применит, России придется ответить.

ракеты
Кремль
США
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушаков раскрыл, прекращены ли контакты с США
Ушаков рассказал, что стало «путеводной звездой» в переговорах по Украине
Как выбрать перфоратор для дома: на что смотреть кроме мощности
Запад призвали признать поражение Украины после беседы Трампа и Зеленского
Песков напомнил о возможном создании «грязной бомбы» на Украине
Месси помог «Интер Майами» разгромить «Атланту»
Как очистить микроволновку от жира: эффективные способы
Силы ПВО за сутки уничтожили более 70 БПЛА и одну ракету
На Украине начали отбирать Leopard и Bradley у ВСУ
В Минобороны России привели подробности ударов по военным целям на Украине
«Когда гробы поедут»: депутат об участии США в ударах по России
В России доработают проект о примирении супругов при разводе
В Минобороны раскрыли суточные потери ВСУ на фронте
В европейской стране столкнулись с острой нехваткой мест в тюрьмах
Королевская семья Британии: новости, как Карл III использует принца Эндрю
Раскрыто, как США будут бороться с Китаем в сфере редкоземельных металлов
Песков сообщил о готовности РФ к мирному урегулированию ситуации на Украине
Нобелевский комитет раскрыл причину утечки данных о лауреатах
В МВД предупредили о новом шпионском приложении ClayRat
Доллар ждет крах? Курсы валют сегодня, 12 октября, что с евро и юанем
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.