Песков одной фразой оценил американские Tomahawk Песков: ракеты Tomahawk не изменят положение дел на фронте

Крылатые ракеты Tomahawk не смогут изменить положение дел на фронте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину. При этом он назвал их серьезным оружием. Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале журналиста.

Ракеты Tomahawk — это серьезное оружие, но оно не может изменить положение дел на фронте. Кремль тщательно фиксирует заявления о ракетах, — сказал он.

Песков также отметил, что тема поставок Киеву крылатых ракет Tomahawk вызывает у Москвы крайнюю обеспокоенность. Он отметил, что об этом уже говорил президент России Владимир Путин.

До этого российский лидер называл угрозы ударов по Кремлю со стороны президента Украины Владимира Зеленского частью не только шантажа, но и «понтажа». По словам главы государства, Россия ответит на эти угрозы усилением системы противовоздушной обороны.

Ранее директор центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин выразил мнение, что США не поставят мощное оружие Украине как минимум до конца года во избежание эскалации. По его словам, если ВСУ его применит, России придется ответить.