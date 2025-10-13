Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 16:33

В Финляндии сокращают количество больничных коек ради экономии

Yle: в Финляндии сократили около тысячи больничных коек

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Финляндии с начала 2025 года произошло закрытие около 50 отделений медицинского обслуживания, а также сокращение почти тысячи больничных коек, передает Yle. Это обусловлено экономией средств и дефицитом сотрудников.

Трансформации в здравоохранении ухудшают качество обслуживания. В регионе Северное Саво сократили каждое пятое койко-место, что увеличивает нагрузку на отделения неотложной помощи и крупные больницы, как отмечает ученый Хенна Саари из Университета Восточной Финляндии.

Уменьшение числа коек привело к увеличению времени ожидания пациентов. В Финляндии в 2025 году среднее время ожидания составило 11 часов, а в некоторых случаях до четырех дней.

Ранее власти Центральной Финляндии приняли решение о закрытии ряда медицинских и социальных учреждений из-за финансовых трудностей. В следующем году планируется сэкономить €58 млн (5,5 млрд рублей), что приведет к сокращению около 400 рабочих мест. Также будет уменьшен перечень услуг в некоторых учреждениях. В отдаленных районах вместо стационарного обслуживания будут работать мобильные службы.

