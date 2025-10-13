Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 21:20

В МЧС рассказали, сколько боеприпасов обезвредили в 2025 году в ДНР

МЧС: в 2025 году в ДНР обезвредили 80 тысяч боеприпасов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Саперы в 2025 году обезвредили на территории Донецкой Народной Республики около 80 тысяч боеприпасов, передает МЧС по региону. В ведомстве отметили, что специалисты каждый день проверяют территорию.

Саперы МЧС России ежедневно проверяют территорию республики на наличие опасных находок, включая освобожденные населенные пункты. Только в этом году они обезвредили почти 80 тысяч боеприпасов, — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что двое саперов МЧС России по ДНР пострадали при разминировании линии электропередачи. Пострадавших доставили в больницу. Ранения они получили во время обследования освобожденной территории. Один сотрудник проходит амбулаторное лечение, второго прооперировали.

До этого сапер группировки войск «Восток» с позывным Блага рассказал, что ВСУ применяют тактику тотального минирования на освобожденных территориях. Он рассказал, что при разминировании жилых домов в Сосновке бойцы ВС России находили взрывные устройства, которые были замаскированы под бытовые предметы.

саперы
ДНР
боеприпасы
мины
