В МЧС рассказали, сколько боеприпасов обезвредили в 2025 году в ДНР

Саперы в 2025 году обезвредили на территории Донецкой Народной Республики около 80 тысяч боеприпасов, передает МЧС по региону. В ведомстве отметили, что специалисты каждый день проверяют территорию.

Саперы МЧС России ежедневно проверяют территорию республики на наличие опасных находок, включая освобожденные населенные пункты. Только в этом году они обезвредили почти 80 тысяч боеприпасов, — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что двое саперов МЧС России по ДНР пострадали при разминировании линии электропередачи. Пострадавших доставили в больницу. Ранения они получили во время обследования освобожденной территории. Один сотрудник проходит амбулаторное лечение, второго прооперировали.

До этого сапер группировки войск «Восток» с позывным Блага рассказал, что ВСУ применяют тактику тотального минирования на освобожденных территориях. Он рассказал, что при разминировании жилых домов в Сосновке бойцы ВС России находили взрывные устройства, которые были замаскированы под бытовые предметы.