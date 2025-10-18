Саперы метр за метром очищают Курскую область от «подарков» ВСУ В МО показали разминирование в Курской области

Саперы продолжают обследовать освобожденные населенные пункты, обнаруживая и обезвреживая опасные объекты ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ. Речь идет о сброшенных БПЛА боеприпасах, артиллерийских снарядах и самодельных взрывных устройствах. Ведомство показало кадры, на которых видно, как российский регион метр за метром очищают от «подарков» ВСУ.

Ранее боец специальной военной операции из подразделения группировки войск «Восток» с позывным Магнат сообщил, что солдаты ВСУ оборудуют свои блиндажи датчиками движения. Он отметил, что бороться с такой тактикой противника на Днепропетровском направлении помогают минометы.

До этого стало известно, что тульский завод «Октава», входящий в состав госкорпорации «Ростех», активно работает над созданием бронежилета, который будет рассеивать инфракрасное излучение. Это новшество позволит повысить скрытность бойцов от тепловизоров.

Тем временем появилась информация, что в приграничном селе Белгородской области произошел трагический инцидент с гибелью волонтера. Житель Москвы, занимавшийся доставкой гуманитарной помощи, погиб в результате атаки беспилотника.