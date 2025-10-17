Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 15:03

Российский боец рассказал о борьбе с хитроумной тактикой ВСУ

Российский солдат с позывным Магнат рассказал про окопы ВСУ с датчиками движения

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Солдаты ВСУ оборудуют свои блиндажи датчиками движения, сообщил боец специальной военной операции из подразделения группировки войск «Восток» с позывным Магнат. В интервью телеканалу «Звезда» он отметил, бороться с такой тактикой противника на Днепропетровском направлении помогают минометы.

Выждали, пока они выйдут, давали координаты и миномет уже их блиндажи разбирал, — рассказал Магнат.

По его словам, некоторые украинские военнослужащие также отказались сдаваться в плен, несмотря на гарантии сохранения жизни со стороны российских бойцов.

Ранее сообщалось, что освобождение села Приволье в Днепропетровской области имеет большое значение для дальнейших действий группировки «Восток». В Минобороны РФ пояснили, что это создало выгодные условия для дальнейшего наступления: российская армия вышла к реке Янчур.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб сын губернатора Еврейской автономной области Марии Костюк. По словам сослуживца, 26-летний старший лейтенант Андрей Ковтун геройски погиб, прикрывая группу российских саперов боевой машиной пехоты.

СВО
ВСУ
армия
Россия
Украина
военнослужащие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РЖД объяснили решение о сокращении управленческого персонала
Вышла русскоязычная озвучка S.T.A.L.K.E.R. 2
Суд выпустил сына Каддафи на свободу после 10 лет под арестом
Стало известно, сколько детских кружков открыли в Подмосковье в этом году
«Оказались на голову выше»: военэксперт ответил на критику российского Т-14
Иеромонах оказался за решеткой после «респекта» РДК
Юрист раскрыл безопасный способ передать квартиру детям
Суд вынес приговор по делу об убийстве мэра Дзержинского в 2006 году
«По 5000 рублей»: экс-футболист рассказал о попытке сыграть договорной матч
Считавшийся потухшим 710 тысяч лет вулкан проснулся в Иране
Вороны камнями бьют стекла машин в российском городе
Волонтер разнес версию о том, что семью Усольцевых в тайге растерзал хищник
Хоккеист из «Сибири» перешел в «Металлург»
Еще 16 человек задержали в Грузии за попытку штурма президентского дворца
Ученые раскрыли тайну выбрасывающихся на берег дельфинов
Экономист рассказал, чьи банковские счета могут быть заблокированы
«Кремлевский астролог» объяснил, почему перестал работать с политиками
Богомолов жестко прошелся по российским актерам
Каждый пятый рубль региональных доходов придется на столицу
Россиянам рассказали, как нельзя хранить картофель
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.