Российский боец рассказал о борьбе с хитроумной тактикой ВСУ

Солдаты ВСУ оборудуют свои блиндажи датчиками движения, сообщил боец специальной военной операции из подразделения группировки войск «Восток» с позывным Магнат. В интервью телеканалу «Звезда» он отметил, бороться с такой тактикой противника на Днепропетровском направлении помогают минометы.

Выждали, пока они выйдут, давали координаты и миномет уже их блиндажи разбирал, — рассказал Магнат.

По его словам, некоторые украинские военнослужащие также отказались сдаваться в плен, несмотря на гарантии сохранения жизни со стороны российских бойцов.

Ранее сообщалось, что освобождение села Приволье в Днепропетровской области имеет большое значение для дальнейших действий группировки «Восток». В Минобороны РФ пояснили, что это создало выгодные условия для дальнейшего наступления: российская армия вышла к реке Янчур.

