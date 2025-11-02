На границе с Россией нашли авиабомбу В Эстонии у границы с Россией обнаружили 250-килограммовую авиабомбу

В Эстонии неподалеку от границы с Россией обнаружили авиационную бомбу весом 250 килограммов, сообщает газета Postimees. Взрывоопасный предмет случайно нашел человек, гулявший в лесу, после чего на место прибыли саперы.

По данным издания, специалисты подтвердили, что найденный предмет является авиабомбой. Ее происхождение и время изготовления не уточняются. Саперы приняли решение уничтожить боеприпас. Территория вокруг места находки временно оцеплена.

Ранее на границе Белоруссии и Латвии пограничники нашли тело беженца из Шри-Ланки. По предварительным данным, его избили латвийские силовики и вытолкнули через заграждение. С момента миграционного кризиса на границах Белоруссии с Евросоюзом обнаружили 78 тел погибших мигрантов.

До этого украинский адвокат, которому пришла повестка в военкомат, на автомобиле сбил шлагбаумы на пункте пропуска «Великая Паладь — Надьгодош» через украино-венгерскую границу. Во время побега он также ранил пограничника. Журналист Виталий Глагола с иронией заявил, что этот случай позволил избежать призыва и попасть в Шенгенскую зону без досмотра.