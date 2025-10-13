Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 20:15

Семья педофилов и подросток-убийца: главные ЧП дня

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Под Иркутском подросток убил 13-летнюю возлюбленную и ее соседку, в Нижнем Новгороде 30-летний сын едва не зарезал родителей, в ХМАО отчим насиловал четырехлетнего мальчика, а его мама снимала происходящее на видео, — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за день.

Подросток убил сверстницу и ее соседку

14-летний подросток задержан в Иркутской области по подозрению в убийстве двух человек. Возбуждено уголовное дело.

«12 октября в подъезде многоквартирного дома в городе Шелехове 14-летний подросток в ходе ссоры со знакомой сверстницей нанес ей колото-резаные раны ножом. Из-за шума на лестничную площадку вышла его соседка. Девушка, пытаясь вступиться за школьницу, также была ранена ножом. От полученных ранений пострадавшие скончались в медицинском учреждении», — говорится в сообщении Следственного комитета.

В полиции уточнили, что вторая погибшая — местная жительница 2002 года рождения. На кадрах с места преступления видны следы крови на лестничной площадке и оставленный одной из жертв шарф. Известно, что преступление было совершено на почве ревности.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«[Нахожусь в отделе полиции] за то, что избил девочку ножом. Нанес удары ножом в области живота и ног. [Нож взял] дома. Это получилось случайно. Она сперва порезалась, потому что я хотел отобрать у нее нож. Потом она начала очень сильно кричать, и я очень сильно испугался. Там дальше само. [Ревновал] очень сильно», — признался подросток в отделении полиции.

Сын напал на родителей

В Нижнем Новгороде 30-летний Иван Чесалин избил родителей палкой, бегал за ними с ножом и угрожал убить. После задержания мужчина раскаялся, он получил полтора года условного срока с исправительными работами.

Во время одной из семейных ссор Чесалин схватил палку и набросился на отца, продолжая бить его, когда тот опустился на колени. Затем мужчина переключился на мать, которая пряталась в соседней комнате. Родителям удалось выбраться из квартиры, но разъяренный нижегородец схватил нож и погнался за ними. Позднее его задержала полиция.

Супруги-педофилы насиловали мальчика

В Нефтеюганске в отношении двух экс-полицейских возбудили уголовное дело о насилии над четырехлетним ребенком. Соответствующие видео были найдены их родственниками. Они обнаружили их в облаке медиафайлов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По предварительной информации, мужчина совращал пасынка, а его жена записывала процесс на камеру. Сотрудников МВД уже уволили. Малыш в настоящее время находится под опекой родного отца.

Читайте также:

«Миша, маму убивают!»: Ирина Круг рассказала о ночи, когда лишилась мужа

Один ревнивец и два трупа: подросток зарезал девочку и ее соседку

Внучка посадила дедушку: вологодский бизнесмен оказался педофилом

Рокер-педофил закончил жизнь в тюрьме: музыканта убили со второй попытки

Насиловал инвалида и растлевал детей: извращенец пытался оспорить свой срок

педофилы
педофилия
происшествия
криминал
дети
уголовные дела
Россия
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Протестовать на улицах Тбилиси станет опаснее
В Госдуме выступили против ограничений на сладкую газировку
Стало известно, когда экс-президент Франции начнет отбывать тюремный срок
Долина рассказала об особой связи с отцом
Адвокат обвинила судью в ошибке, которая лишила Гуцул права на защиту
Земляную грушу надо срочно кушать! Готовим салат и оладьи из топинамбура
США пошли на необычный шаг из-за шатдауна
Российский пауэрлифтер оказался замешан в скандале с 12-летним мальчиком
Первый в мире бодибилдер-вегетарианец умер в 47 лет
Семья педофилов и подросток-убийца: главные ЧП дня
В Госдуме рассказали, с какой целью был учрежден День отца в России
Из обычной гречки — кулинарное чудо! Советский рецепт с густой подливой
Автолюбители скупают мощные автомобили до подорожания
Центр сердечно-сосудистой хирургии появится в российском регионе
Группа «Кино» представила альбом малоизвестных песен из 80-х
В Госдуме объяснили, почему Киев не борется с повальным пьянством в ВСУ
Пугачеву поставили на место, Трамп хочет поговорить с Путиным: что дальше
Падение Купянска, судьба ВСУ предрешена: новости с фронтов СВО 13 октября
Экс-заммэра российского города не выпустили на свободу
На кошек и собак понадобится разрешение? Регистрация питомцев, подробности
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.