Семья педофилов и подросток-убийца: главные ЧП дня

Под Иркутском подросток убил 13-летнюю возлюбленную и ее соседку, в Нижнем Новгороде 30-летний сын едва не зарезал родителей, в ХМАО отчим насиловал четырехлетнего мальчика, а его мама снимала происходящее на видео, — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за день.

Подросток убил сверстницу и ее соседку

14-летний подросток задержан в Иркутской области по подозрению в убийстве двух человек. Возбуждено уголовное дело.

«12 октября в подъезде многоквартирного дома в городе Шелехове 14-летний подросток в ходе ссоры со знакомой сверстницей нанес ей колото-резаные раны ножом. Из-за шума на лестничную площадку вышла его соседка. Девушка, пытаясь вступиться за школьницу, также была ранена ножом. От полученных ранений пострадавшие скончались в медицинском учреждении», — говорится в сообщении Следственного комитета.

В полиции уточнили, что вторая погибшая — местная жительница 2002 года рождения. На кадрах с места преступления видны следы крови на лестничной площадке и оставленный одной из жертв шарф. Известно, что преступление было совершено на почве ревности.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«[Нахожусь в отделе полиции] за то, что избил девочку ножом. Нанес удары ножом в области живота и ног. [Нож взял] дома. Это получилось случайно. Она сперва порезалась, потому что я хотел отобрать у нее нож. Потом она начала очень сильно кричать, и я очень сильно испугался. Там дальше само. [Ревновал] очень сильно», — признался подросток в отделении полиции.

Сын напал на родителей

В Нижнем Новгороде 30-летний Иван Чесалин избил родителей палкой, бегал за ними с ножом и угрожал убить. После задержания мужчина раскаялся, он получил полтора года условного срока с исправительными работами.

Во время одной из семейных ссор Чесалин схватил палку и набросился на отца, продолжая бить его, когда тот опустился на колени. Затем мужчина переключился на мать, которая пряталась в соседней комнате. Родителям удалось выбраться из квартиры, но разъяренный нижегородец схватил нож и погнался за ними. Позднее его задержала полиция.

Супруги-педофилы насиловали мальчика

В Нефтеюганске в отношении двух экс-полицейских возбудили уголовное дело о насилии над четырехлетним ребенком. Соответствующие видео были найдены их родственниками. Они обнаружили их в облаке медиафайлов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По предварительной информации, мужчина совращал пасынка, а его жена записывала процесс на камеру. Сотрудников МВД уже уволили. Малыш в настоящее время находится под опекой родного отца.

