Экс-заммэра российского города не выпустили на свободу Бывшего замглавы Нижнего Новгорода Штокмана оставили под арестом

Нижегородский областной суд отказался изменить меру пресечения для экс-первого заместителя мэра Ильи Штокмана, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Речь идет о 55 млн рублей за покровительство.

Апелляционным постановлением Нижегородского областного суда от 13 октября мера пресечения Штокману оставлена без изменения, — рассказали там.

В августе 2020 года Штокман был назначен советником мэра Нижнего Новгорода, а спустя месяц занял должность заместителя главы городской администрации. В его ведении находились вопросы развития IT-сферы и цифровой инфраструктуры города. Чиновника задержали в конце сентября.

