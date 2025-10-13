Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 19:53

Экс-заммэра российского города не выпустили на свободу

Бывшего замглавы Нижнего Новгорода Штокмана оставили под арестом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Нижегородский областной суд отказался изменить меру пресечения для экс-первого заместителя мэра Ильи Штокмана, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Речь идет о 55 млн рублей за покровительство.

Апелляционным постановлением Нижегородского областного суда от 13 октября мера пресечения Штокману оставлена без изменения, — рассказали там.

В августе 2020 года Штокман был назначен советником мэра Нижнего Новгорода, а спустя месяц занял должность заместителя главы городской администрации. В его ведении находились вопросы развития IT-сферы и цифровой инфраструктуры города. Чиновника задержали в конце сентября.

Тем временем прокурор потребовал назначить блогеру Арегу Щепихину шесть лет колонии общего режима по делу об экстремизме и разжигании ненависти. Сам обвиняемый признал вину и выразил раскаяние.

До этого районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу начальника отделения морской инженерной службы Минобороны Михаила Асанова. Мужчину подозревают в получении взятки. По версии следствия, Асанов мог потребовать от управляющего партнера компании 2 млн рублей за заключение договора аренды объекта МО на пять лет, а также общее покровительство.

