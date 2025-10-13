Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 12:35

В Нижнем Новгороде сын напал на родителей с палкой и ножом

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Нижнем Новгороде 30-летний Иван Чесалин избил родителей палкой, бегал за ними с ножом и угрожал убить, сообщает Telegram-канал Ni Mash. После задержания мужчина раскаялся, он получил полтора года условного срока с исправительными работами.

Во время одной из семейных ссор Чесалин схватил палку и набросился на отца, продолжая бить его, когда тот опустился на колени. Затем мужчина переключился на мать, которая пряталась в соседней комнате. Родителям удалось выбраться из квартиры, но разъяренный нижегородец схватил нож и погнался за ними. Позднее его задержала полиция.

Ранее сообщалось, что в Новом Девяткино житель дома на Озерной улице систематически применял физическое насилие к своему сыну. Старший ребенок сбежал, не выдержав такого отношения. Соседи сообщили, что случаи насилия происходили глубокой ночью. Насилие фиксировалось в том числе камерами в лифте, где видно, как ребенок пытается защититься.

До этого в поселке Винзили Тюменской области водитель избил группу подростков на пешеходном переходе. Конфликт начался после словесной перепалки, мужчина выбежал из машины с криком «Я тебя убью» и ударил девочку, а затем ее друга. Нападение остановили прохожие.

