В Нижнем Новгороде сын напал на родителей с палкой и ножом

В Нижнем Новгороде 30-летний Иван Чесалин избил родителей палкой, бегал за ними с ножом и угрожал убить, сообщает Telegram-канал Ni Mash. После задержания мужчина раскаялся, он получил полтора года условного срока с исправительными работами.

Во время одной из семейных ссор Чесалин схватил палку и набросился на отца, продолжая бить его, когда тот опустился на колени. Затем мужчина переключился на мать, которая пряталась в соседней комнате. Родителям удалось выбраться из квартиры, но разъяренный нижегородец схватил нож и погнался за ними. Позднее его задержала полиция.

