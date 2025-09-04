Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025

Отец-садист из Ленобласти жестоко избил сына в лифте

Житель Нового Девяткино избил сына в лифте

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Нового Девяткино регулярно избивает сына, передает Telegram-канал Mash на Мойке. Журналисты отметили, что в семье два мальчика, но старший ребенок месяц назад сбежал из дома, не выдержав воспитательных методов родителя.

Со слов жильцов дома на Озерной, насилие происходит, как правило, глубокой ночью. Причем мужчина не скупится на оскорбления, пощечины, удары по голове и удушающие захваты. Его действия также попадали в поле зрения камер в лифте — на кадрах видно, как ребенок пытается закрыться руками.

Ранее в подмосковном Домодедово группа подростков избила сверстника-инвалида, после чего видео с издевательствами было опубликовано в соцсетях. Этот факт попал в сводки информационного центра Следственного комитета. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина было возбуждено дело по статье о хулиганстве.

До этого в поселке Винзили Тюменской области водитель избил группу подростков на пешеходном переходе. Конфликт начался после словесной перепалки, мужчина выбежал из машины с криком «Я тебя убью» и ударил девочку, а затем ее друга. Нападение остановили прохожие. Местные жители требуют привлечь его к ответственности.

