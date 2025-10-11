Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 06:31

В РАН спрогнозировали, как отразится на школьниках четырехдневная неделя

Онищенко: четырехдневная учебная неделя увеличит нагрузку на школьников

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Возможный переход российских школ на четырехдневную учебную неделю негативно отразится на школьниках, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его мнению, сокращение учебных дней не повлечет за собой уменьшение образовательной программы.

Эксперт напомнил, что при сохранении объема учебного материала переход на четырехдневку неизбежно увеличит количество ежедневных уроков. Академик привел в пример переход с шестидневной на пятидневную учебную неделю, когда субботние уроки были распределены по остальным дням.

Программа не уменьшается, она остается. А если мы сейчас начнем переходить на четырехдневную рабочую неделю, а через несколько лет встанет вопрос перевести школьников, то никто не скажет, что при этом надо сократить программу, потому что знания добавляются, появляются новые предметы, — сказал Онищенко.

В результате реформы дети могут быть вынуждены начинать учебный день уже в шесть утра. Опыт предыдущих изменений показывает, что сокращение учебных дней без уменьшения программы приводит к дополнительной нагрузке на школьников. По мнению академика, подобные изменения требуют тщательного анализа и учета всех возможных последствий для здоровья и качества образования учащихся.

Ранее сообщалось, что часть сотрудников Уралвагонзавода перейдет на четырехдневную рабочую неделю из-за снижения спроса на железнодорожный подвижной состав. В корпорации подчеркнули, что данная мера затрагивает ограниченный круг специалистов гражданского сегмента, а стабильность работы завода обеспечивается его многопрофильностью.

Геннадий Онищенко
РАН
школы
четырехдневка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Северная Корея показала новейшую межконтинентальную баллистическую ракету
Израиль разбомбил инфраструктуру «Хезболлы» на юге Ливана
Сборная России «застряла» в Волгограде после матча с Ираном
Маринованная капуста быстрого приготовления: готова уже через сутки!
Синоптик рассказал, когда настанет пора менять резину на зимнюю
Иеромонах рассказал о чуде с иконой Матроны Московской в бою под Работино
Ким Чен Ын встретился с Дмитрием Медведевым в Пхеньяне
ВСУ за минувшие сутки потеряли около полутора тысячи солдат
Снегопады и морозы до −15, лето и +19: погода в РФ 13–19 октября
СК озвучил предварительную причину пожара в Сосновоборске
Покупку жилья за наличку могут запретить в России
Авиаракеты превратили опорник ВСУ в пепел: успехи ВС РФ к утру 11 октября
В РАН спрогнозировали, как отразится на школьниках четырехдневная неделя
Врач Трампа вынес вердикт по его здоровью
«Сквозь землю провалилась»: ужасающие новые версии исчезновения Усольцевых
В Совфеде назвали главные темы переговоров США и России
К чему снится ссора с подругой: неожиданные толкования снов
Синоптик рассказала, когда в Россию могут прийти «тропические» зимы
Составлен список российских теннисистов, ругающихся и психующих на корте
Украинские власти объявили Пушкина вне закона
Дальше
Самое популярное
Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.