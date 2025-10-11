В РАН спрогнозировали, как отразится на школьниках четырехдневная неделя Онищенко: четырехдневная учебная неделя увеличит нагрузку на школьников

Возможный переход российских школ на четырехдневную учебную неделю негативно отразится на школьниках, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его мнению, сокращение учебных дней не повлечет за собой уменьшение образовательной программы.

Эксперт напомнил, что при сохранении объема учебного материала переход на четырехдневку неизбежно увеличит количество ежедневных уроков. Академик привел в пример переход с шестидневной на пятидневную учебную неделю, когда субботние уроки были распределены по остальным дням.

Программа не уменьшается, она остается. А если мы сейчас начнем переходить на четырехдневную рабочую неделю, а через несколько лет встанет вопрос перевести школьников, то никто не скажет, что при этом надо сократить программу, потому что знания добавляются, появляются новые предметы, — сказал Онищенко.

В результате реформы дети могут быть вынуждены начинать учебный день уже в шесть утра. Опыт предыдущих изменений показывает, что сокращение учебных дней без уменьшения программы приводит к дополнительной нагрузке на школьников. По мнению академика, подобные изменения требуют тщательного анализа и учета всех возможных последствий для здоровья и качества образования учащихся.

Ранее сообщалось, что часть сотрудников Уралвагонзавода перейдет на четырехдневную рабочую неделю из-за снижения спроса на железнодорожный подвижной состав. В корпорации подчеркнули, что данная мера затрагивает ограниченный круг специалистов гражданского сегмента, а стабильность работы завода обеспечивается его многопрофильностью.