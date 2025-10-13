Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 20:12

Из обычной гречки — кулинарное чудо! Советский рецепт с густой подливой

Из обычной гречки — кулинарное чудо! Советский рецепт с густой подливой Из обычной гречки — кулинарное чудо! Советский рецепт с густой подливой Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда речь заходит о самых вкусных вторых блюдах СССР, первое, что вспоминается, — тарелка горячей гречки с подливой. Это была классика советской кухни: доступно, сытно и удивительно вкусно. Гречку готовили на обед в столовых, в детских садах и дома, ведь она идеально сочеталась с мясом, овощами и густой ароматной подливкой.

Чтобы получить тот самый вкус, достаточно взять стакан гречки, два стакана воды, щепотку соли и немного сливочного масла. Пока крупа варится до рассыпчатого состояния, готовят подливу: обжаривают мелко нарезанную луковицу и тертую морковь на растительном масле, добавляют столовую ложку томатной пасты и две ложки муки. Постепенно вливают стакан воды или бульона, помешивая, пока соус не станет густым и однородным. В конце добавляют соль, перец и лавровый лист.

Когда готовая гречка пропитывается горячей подливой, кухня наполняется тем самым ароматом, знакомым с детства. Гречка с подливой — не просто блюдо, это целая эпоха вкуса, простоты и уюта. В ней нет ничего лишнего: только домашнее тепло, ностальгия и настоящий вкус еды, приготовленной с душой.

Ранее мы поделились рецептом квашеной капусты с виноградом.

Анна Скворцова
А. Скворцова
