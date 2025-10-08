Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 06:00

В РАН озвучили, какой день недели считается самым эффективным

Онищенко считает среду самым эффективным и продуктивным рабочим днем недели

Фото: Shutterstock|FOTODOM

Среда является наиболее продуктивным рабочим днем, если опираться на исследования недельных биоритмов человека, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью информагентству РИА Новости. По его словам, распределение работоспособности в течение недели подчиняется определенной закономерности, связанной с адаптацией организма к рабочему ритму.

Самым эффективным днем недели — по биоритму недельному — считается среда. Потому что после отдыха понедельник и вторник идет к экспоненте, повышению работоспособности, среда самый эффективный день, потом идет резкое падение, — отметил Онищенко.

После выходных дней организм постепенно наращивает эффективность, достигая пика к середине недели. Однако уже в четверг наблюдается резкое снижение работоспособности, что делает этот день наименее продуктивным в недельном цикле. Особое внимание академик уделил важности учета этих биоритмов в образовательном процессе.

Онищенко рекомендовал учитывать особенности недельных биоритмов при составлении школьного расписания. В частности, он предложил избегать проведения сложных уроков и контрольных работ в четверг, когда естественная работоспособность учащихся значительно снижается. По его мнению, это позволит повысить эффективность образовательного процесса и снизить нагрузку на детей.

Ранее сообщалось, что в 2026 году новогодние выходные будут длиться 12 дней. По словам министра труда и социальной защиты Антона Котяков, они станут самыми долгими зимними каникулами за многие годы. Выпавшие на выходные 3 и 4 января перенесены на 9 января и 31 декабря 2026 года.

