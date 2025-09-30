Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 15:58

Ежедневный сонник: толкование снов, приснившихся в ночь на среду

Ежедневный сонник: толкование снов в среду Ежедневный сонник: толкование снов в среду Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Третьим днем недели управляет легкомысленный и быстроногий Меркурий. Чаще всего в эти сутки снятся легкие, малозначительные сны, которые не несут никакой эмоциональной нагрузки. Но если сновидение вас, что называется «зацепило», ищите его толкование в соннике и обратите внимание еще на несколько факторов.

  • Бог торговли Меркурий слыл еще и неплохим оракулом, поэтому сновидения в среду можно трактовать как предупреждение. Обратите внимание, на что вам указывает подсознание, возможно, это последний шанс исправить ошибки.
  • Нередко сновидения середины недели дают нам ответы на маленькие, но значимые вопросы. Например, куда закатилась бабушкина сережка, где искать ключи от машины и как звали первую любовь в детском саду. Последнее тоже иногда бывает важно.
  • Если от сна остались в памяти только бессвязные обрывки — это может быть сигналом мозга о том, что пора дать ему роздых.
  • При толковании сонника пол и возраст автора сновидений, как правило, не учитываются. Однако сны в ночь на среду как раз тот случай, когда это важно. Для женщин сновидения сегодня рассказывают о том, как пройдет воплощение в жизнь их планов. Для мужчин — это информация о ближайших событиях в карьере.
  • Сновидение, пришедшее во время дневного сна, как правило, не имеет никакого смысла.
  • Сны, приснившиеся в «час Быка» в среду могут исполниться через несколько лет, особенно если они связаны с глобальными событиями.
  • Сновидения о мелких бытовых делах могут воплотиться в жизнь в начале выходных.
  • Специалисты отмечают, что сны в среду сбываются чаще всего, если ничего не делать. Но если расценить сновидение как предупреждение и «подстелить соломки», то дурное предзнаменование может миновать.

Ранее мы рассказали, к чему снится снег.

