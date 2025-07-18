Ретроградный Меркурий 18 июля 2025: опасность, что можно и нельзя делать

Ретроградный Меркурий 18 июля 2025: опасность, что можно и нельзя делать

Сегодня, 18 июля, Меркурий становится ретроградным и в этом движении пробудет до 11 августа. Какие подробности известны, есть ли опасность, что можно и нельзя делать в этот период?

Что такое ретроградный Меркурий

Меркурий — наименьшая планета Солнечной системы и самая близкая к Солнцу. Первое телескопическое наблюдение Меркурия было сделано Галилео Галилеем в начале XVII века. Среднее расстояние от Солнца — чуть меньше 58 млн км.

Ретроградным движением называют визуальное перемещение планеты в направлении, противоположном привычному. При этом небесные тела не изменяют своей орбиты внезапно. Подобное впечатление возникает из-за различий в скорости движения по орбите: когда Земля обходит другую планету, наблюдателю кажется, что та движется назад.

В астрологии считается, что ретроградный период способствует внутренним преобразованиям и переосмыслению. В этот отрезок времени особенно обостряются темы, связанные с властью, контролем, вопросами жизни и смерти и с бессознательными процессами.

В 2025 году Меркурий начнет ретроградное движение 18 июля. С 11 августа движение планеты станет обычным.

Всего в 2025 году астрологи прогнозируют три периода ретроградного Меркурия: с 15 марта по 7 апреля, с 18 июля по 11 августа и с 9 по 29 ноября.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как ретроградный Меркурий влияет на жизнь, что можно и нельзя делать

Астролог Борис Зак заявил, что планета Меркурий отвечает за общение людей и мышление. Кроме того, по его словам, в период своего ретроградного движения он затуманивает разум, из-за чего люди становятся слишком рассеянными.

«Это приводит к тому, что мы чаще, чем обычно, допускаем и пропускаем ошибки в документах, путаем слова. Также мы забываем, что хотели сказать, и принимаем неверные решения», — объяснил Зак.

Он порекомендовал особенное внимание уделить принятию решений, поскольку важные действия, совершенные в период ретроградного Меркурия, придется переделывать, а проекты, запущенные в этот период, быстро закрываются. Также в этот период стоит осторожно относиться к смене работы.

«Тем, кто поменяет место работы в период ретроградного Меркурия, вскоре придется искать новую», — уточнил специалист.

В период ретроградного Меркурия Зак советует не приобретать технику, так как высока вероятность приобрести вещь с браком или купить то, в чем потом не будет нужды. При этом ремонтировать технику можно и даже нужно. Кроме того, по словам эксперта, ремонт, сделанный в это время, будет выполнен качественно.

Также Зак порекомендовал возобновить ранее начатые обучения и вернуться к старым записям.

«Если ваша деятельность связана с писательством, особенно хорошо вернуться к незаконченным статьям и книгам и довести их до логического конца», — добавил он.

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