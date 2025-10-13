Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 20:22

США пошли на необычный шаг из-за шатдауна

Бессент: Минфин США перераспределяет финансы для выплат военным

Скотт Бессент Скотт Бессент Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Чтобы продолжить выплаты военнослужащим, Министерство финансов США было вынуждено прибегнуть к нестандартному решению, заявил глава ведомства Скотт Бессент. По его словам, финансовые ресурсы распределяются таким образом, чтобы приоритетно обеспечить финансирование военных нужд, передает Bloomberg.

Бессент подчеркнул, что министерству приходится выбирать приоритеты в расходах. Это иногда приводит к временной приостановке некоторых выплат.

Поэтому нам приходится все перетасовывать, — прокомментировал глава ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил министру обороны Питу Хегсету обеспечить выплату зарплат американским военным в условиях объявленного в стране шатдауна. Он сделал это, используя свои полномочия главнокомандующего, и объявил об этом в своей соцсети Truth Social.

До этого Трамп заявил, что в Демократической партии произошел раскол из-за спора о прекращении шатдауна правительственных учреждений. По его информации, некоторые демократы выступают за возобновление работы федеральных ведомств, в то время как руководство партии настаивает на продолжении блокировки бюджета.

США
Минфин
шатдаун
зарплаты
военные
