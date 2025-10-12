Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 07:57

Стало известно, кому Трамп велел платить зарплаты вопреки шатдауну

Трамп поручил Хегсету выплатить зарплаты американским военным вопреки шатдауну

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shawn Thew — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету платить зарплаты американским военным, несмотря на объявленный в стране шатдаун. В своей соцсети Truth Soical он написал, что использует для этого свои полномочия главнокомандующего.

Я использую свои полномочия главнокомандующего, чтобы поручить министру обороны Питу Хегсету направить все доступные средства на выплату зарплат нашим военнослужащим 15 октября, — написал Трамп.

Ранее Трамп сообщил, что внутри Демократической партии случился бунт из-за разногласий по вопросу прекращения шатдауна правительства. По его словам, часть демократов требует возобновить работу федеральных ведомств, в то время как партийное руководство настаивает на продолжении блокировки бюджета.

До этого стало известно, что администрация Соединенных Штатов заморозила обсуждение вопросов, касающихся военной поддержки Украины. Это напрямую связано с приостановкой работы американского правительства. Кроме того, шатдаун поставил под сомнение переговоры о возможном соглашении по беспилотникам.

США
президент США
Дональд Трамп
поручения
зарплаты
военные
шатдаун
