Стало известно, кому Трамп велел платить зарплаты вопреки шатдауну

Президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету платить зарплаты американским военным, несмотря на объявленный в стране шатдаун. В своей соцсети Truth Soical он написал, что использует для этого свои полномочия главнокомандующего.

Я использую свои полномочия главнокомандующего, чтобы поручить министру обороны Питу Хегсету направить все доступные средства на выплату зарплат нашим военнослужащим 15 октября, — написал Трамп.

Ранее Трамп сообщил, что внутри Демократической партии случился бунт из-за разногласий по вопросу прекращения шатдауна правительства. По его словам, часть демократов требует возобновить работу федеральных ведомств, в то время как партийное руководство настаивает на продолжении блокировки бюджета.

До этого стало известно, что администрация Соединенных Штатов заморозила обсуждение вопросов, касающихся военной поддержки Украины. Это напрямую связано с приостановкой работы американского правительства. Кроме того, шатдаун поставил под сомнение переговоры о возможном соглашении по беспилотникам.