Стало известно о пропавшем бойце СВО, которого по ошибке признали беглецом

Депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram-канале рассказал об участнике СВО из Свердловской области, который без вести пропал на фронте, но ошибочно получил статус самовольно оставившего воинскую часть. По его словам, с жалобами к нему обратилась мать бойца. Минобороны России не комментировало данную информацию.

Богдановический район. Мне написала мама контрактника Валерия Ш. с просьбой разобраться, почему ее сыну, пропавшему на фронте, присвоили статус СОЧ, — написал Иванов.

Он добавил, что связался с военной прокуратурой и совместно с ведомством смог устранить ошибку. Депутат уточнил, что военному сменили статус на «пропавший без вести».

Ранее Иванов заявлял, что другому участнику СВО из Свердловской области, который провел два года на фронте, засчитали только 10 дней службы. По его словам, отделение Соцфонда и вовсе не зафиксировало ни одного дня участия в спецоперации. После вмешательства надзорного органа все разночтения устранили, а бойцу засчитали в выслугу лет все время, проведенное на СВО.