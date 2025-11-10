Три дрона заметили над АЭС в Бельгии

Сразу три дрона заметили над территорией атомной электростанции Doel в Бельгии, информирует издание Belga со ссылкой на пресс-секретаря оператора АЭС Engie. При этом появление беспилотников не повлияло на работу объекта, однако ситуация была взята на контроль соответствующих служб.

Оператор Engie сообщил, что в воскресенье вечером над атомной электростанцией Doel были замечены три беспилотника, — следует из опубликованного материала.

Ранее воздушное пространство брюссельского аэропорта было временно закрыто для полетов, передавал телеканал RTBF. Причиной остановки работы аэропорта стали неопознанные беспилотные летательные аппараты. Инцидент произошел вечером 6 ноября и продлился около 30 минут.

В то же время БПЛА были замечены над Брюсселем не в первый раз. 3 ноября глава Минобороны Бельгии Тео Франкен объявил, что появление беспилотников в небе над страной якобы является частью некой операции. Он также обратил внимание, что военные не сбивали дроны из-за боязни юридических последствий.