Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 04:41

Три дрона заметили над АЭС в Бельгии

Belga: три неопознанных дрона заметили над АЭС Doel в Бельгии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сразу три дрона заметили над территорией атомной электростанции Doel в Бельгии, информирует издание Belga со ссылкой на пресс-секретаря оператора АЭС Engie. При этом появление беспилотников не повлияло на работу объекта, однако ситуация была взята на контроль соответствующих служб.

Оператор Engie сообщил, что в воскресенье вечером над атомной электростанцией Doel были замечены три беспилотника, — следует из опубликованного материала.

Ранее воздушное пространство брюссельского аэропорта было временно закрыто для полетов, передавал телеканал RTBF. Причиной остановки работы аэропорта стали неопознанные беспилотные летательные аппараты. Инцидент произошел вечером 6 ноября и продлился около 30 минут.

В то же время БПЛА были замечены над Брюсселем не в первый раз. 3 ноября глава Минобороны Бельгии Тео Франкен объявил, что появление беспилотников в небе над страной якобы является частью некой операции. Он также обратил внимание, что военные не сбивали дроны из-за боязни юридических последствий.

Бельгия
беспилотники
АЭС
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Медийный» наемник из Франции погиб в зоне СВО
Выступают за гроши и поют на русском: как сейчас живут Потап и Каменских
Туристов задержали у пирамид Гизы за попытку «голой фотосессии»
Женщину публично казнили в Мали за публикации в соцсетях
Три дрона заметили над АЭС в Бельгии
Максакова, Машков, Тарзан: кто из звезд поругался с родными из-за СВО
Ежемесячную надбавку к окладу предложили сделать для одной профессии
Внук в 41 год, личная жизнь, скандалы: где сейчас Валерия Гай Германика
Небо «захлопнулось» над двумя российскими регионами
Вспышка на Солнце «обвила» и «сожрала» гигантский протуберанец
«Мелкий театральный эффект»: Зеленского уличили в попытке повлиять на Запад
Два облака солнечной плазмы движутся к Земле
Во время интервью Зеленскому был дан «знак свыше»
Новороссийску угрожает безэкипажная атака с моря
Гороскоп 10 ноября: кому нельзя путешествовать, чьего внимания ждет семья?
«Трещины в солидарности»: Польша тревожит Украину «неудобной» политикой
Ограничения начали действовать в небе Калуги
Обязательную индексацию зарплат хотя бы раз в год могут ввести в России
«Есть лучший путь»: на Западе предложили, как можно предотвратить конфликты
Фаза Луны сегодня, 10 ноября: день смелых, рискуем и выигрываем
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.