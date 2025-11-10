Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 05:10

Туристов задержали у пирамид Гизы за попытку «голой фотосессии»

Cairo 24: полиция задержала туристов у пирамид Гизы за попытку съемки без одежды

Туристы осматривают пирамиды Гизы в Египте Туристы осматривают пирамиды Гизы в Египте Фото: Ai Hamaide/XinHua/Global Look Press

В Египте у подножия легендарных пирамид Гизы произошел инцидент с участием иностранных туристов. Трое, чье гражданство не уточняется, были задержаны местными властями за попытку провести фотосессию без одежды, сообщает портал Cairo 24.

Трое туристов задержаны по обвинению в съемке без одежды на пирамидах Гизы. Их задержали за нарушение египетских норм и законов, — указано в публикации.

Инцидент произошел в непосредственной близости от пирамиды Хеопса, являющейся частью всемирно известного археологического комплекса. Задержанные пояснили, что не были знакомы с местным законодательством, поскольку в их стране подобные действия разрешены. Однако это не освободило их от ответственности за нарушение общественных норм и правил поведения на территории памятника всемирного наследия.

Археологический комплекс пирамид Гизы, возраст которого превышает 4,5 тыс. лет, является не только туристическим объектом, но и священным местом для египтян. Комплекс включает три великие пирамиды фараонов IV династии и находится под особой защитой государства.

Ранее сообщалось, что южнокорейский суд приговорил российскую туристку к шести месяцам заключения условно за поджог тополиного пуха в парке Сеула. Гражданку РФ признали виновной в пожаре, который произошел 11 июня в Сеульском лесу и охватил территорию площадью 500 квадратных метров.

Египет
туристы
фотографии
одежда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Медийный» наемник из Франции погиб в зоне СВО
Выступают за гроши и поют на русском: как сейчас живут Потап и Каменских
Туристов задержали у пирамид Гизы за попытку «голой фотосессии»
Женщину публично казнили в Мали за публикации в соцсетях
Три дрона заметили над АЭС в Бельгии
Максакова, Машков, Тарзан: кто из звезд поругался с родными из-за СВО
Ежемесячную надбавку к окладу предложили сделать для одной профессии
Внук в 41 год, личная жизнь, скандалы: где сейчас Валерия Гай Германика
Небо «захлопнулось» над двумя российскими регионами
Вспышка на Солнце «обвила» и «сожрала» гигантский протуберанец
«Мелкий театральный эффект»: Зеленского уличили в попытке повлиять на Запад
Два облака солнечной плазмы движутся к Земле
Во время интервью Зеленскому был дан «знак свыше»
Новороссийску угрожает безэкипажная атака с моря
Гороскоп 10 ноября: кому нельзя путешествовать, чьего внимания ждет семья?
«Трещины в солидарности»: Польша тревожит Украину «неудобной» политикой
Ограничения начали действовать в небе Калуги
Обязательную индексацию зарплат хотя бы раз в год могут ввести в России
«Есть лучший путь»: на Западе предложили, как можно предотвратить конфликты
Фаза Луны сегодня, 10 ноября: день смелых, рискуем и выигрываем
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.