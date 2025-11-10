Туристов задержали у пирамид Гизы за попытку «голой фотосессии» Cairo 24: полиция задержала туристов у пирамид Гизы за попытку съемки без одежды

В Египте у подножия легендарных пирамид Гизы произошел инцидент с участием иностранных туристов. Трое, чье гражданство не уточняется, были задержаны местными властями за попытку провести фотосессию без одежды, сообщает портал Cairo 24.

Трое туристов задержаны по обвинению в съемке без одежды на пирамидах Гизы. Их задержали за нарушение египетских норм и законов, — указано в публикации.

Инцидент произошел в непосредственной близости от пирамиды Хеопса, являющейся частью всемирно известного археологического комплекса. Задержанные пояснили, что не были знакомы с местным законодательством, поскольку в их стране подобные действия разрешены. Однако это не освободило их от ответственности за нарушение общественных норм и правил поведения на территории памятника всемирного наследия.

Археологический комплекс пирамид Гизы, возраст которого превышает 4,5 тыс. лет, является не только туристическим объектом, но и священным местом для египтян. Комплекс включает три великие пирамиды фараонов IV династии и находится под особой защитой государства.

