Верховный суд поставил точку в споре о наказании за драку

Верховный суд России разрешил наказывать обоих участников драки, сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление коллегии по делам об административных правонарушениях. Суд рассмотрел жалобу жителя Благовещенска, у которого случился конфликт на парковке.

Мужчину признали виновным по статье о побоях и оштрафовали на пять тыс. рублей. Однако он решил оспорить приговор, настаивая, что действовал в целях самообороны, поскольку оппонент при нем плюнул на его машину. По мнению россиянина, ему не оставалось ничего, кроме как «защищать свое достоинство и честь».

Да, я наносил удары, но это была самооборона, — подчеркнул мужчина.

Однако после этого он начал утверждать, что не бил потерпевшего, а «отодвинул его ладошкой руки». Свои доводы про самооборону местный житель подкрепил информацией о том, что второй участник драки также привлечен к ответственности по этой же статье. Но суд решил, что действия мужчины носили активный, а не оборонительный характер, отметив, что привлечение противника к ответственности не избавляет от нее автора жалобы.

Ранее Верховный суд РФ постановил, что однократный конфликт между школьниками не является основанием для постановки подростков на профилактический учет в инспекции по делам несовершеннолетних. Судебная коллегия рассмотрела дело жительницы Пермского края, сына которой поставили на учет после драки в школьной раздевалке.