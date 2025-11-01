Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 11:09

Российскую туристку наказали за поджог в Сеульском лесу

YTN: россиянка получила условный срок за поджог тополиного пуха в лесу Сеула

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Южнокорейский суд приговорил российскую туристку к шести месяцам заключения условно за поджог тополиного пуха в парке Сеула, сообщает телеканал YTN. Гражданку РФ признали виновной в пожаре, который произошел 11 июня в Сеульском лесу и охватил территорию площадью 500 квадратных метров.

В материале источника говорится, что, по версии следствия, девушка 20–30 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подожгла зажигалкой пух во время вечерней прогулки. По данным следствия, «подсудимая осознавала, что он легко загорается, несмотря на это, из любопытства она подожгла пух». После возгорания туристка не стала вызывать экстренные службы и покинула место происшествия.

Приговор предусматривает отсрочку исполнения на один год. Как отметили в издании, пожар удалось потушить только через час, а ситуация усугублялась тем, что вокруг лежали сухие ветки и листья.

Ранее испанская туристка провалилась внутрь Ломаной пирамиды фараона Снофри в Египте. Женщина поскользнулась на деревянном пандусе и упала на глубину около 80 метров, предположительно, сломав стопу.

Сеул
леса
поджоги
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отец Илона Маска заявил о желании получить российский паспорт
«В честь него назвали»: Архипов вспомнил шутку Попова над своей болезнью
Минобороны РФ сообщило о завершении зачистки в ряде населенных пунктов
Стало известно, на какой шаг может вынудить РФ передача Tomahawk Украине
«Идиотский» поступок: жена рэпера стирала части его трупа в машинке
ССО ГУР пытались высадиться с вертолета под Красноармейском
Сильный взрыв прогремел на территории крупнейшего НПЗ в Мексике
Путин присвоил Зейналовой новый ранг
Появились кадры последствий взрыва в квартире ростовского дома
Рубль будет стабилен? Курс сегодня, 1 ноября, что с долларом, евро и юанем
Появились кадры провальной высадки спецназа ГУР в Красноармейске
«Папочка, я тебя люблю»: дочка и вдова Попова попрощались с актером
Прокуратура запросила 15 лет колонии для экс-чиновника Минприроды
Конкурс «Народный участковый» запустил финальное онлайн-голосование
Смерть звезды «Полицейского с Рублевки» назвали жуткой несправедливостью
Режиссер Арутюнов вспомнил напутственные слова умершего Романа Попова
Оппозиция Тайваня обвинила НАТО в украинском конфликте
Платные парковки Ростова-на-Дону: где, как и сколько платить за машино-место
В жилом доме в Ростове-на-Дону прогремел взрыв
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.