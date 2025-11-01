Российскую туристку наказали за поджог в Сеульском лесу YTN: россиянка получила условный срок за поджог тополиного пуха в лесу Сеула

Южнокорейский суд приговорил российскую туристку к шести месяцам заключения условно за поджог тополиного пуха в парке Сеула, сообщает телеканал YTN. Гражданку РФ признали виновной в пожаре, который произошел 11 июня в Сеульском лесу и охватил территорию площадью 500 квадратных метров.

В материале источника говорится, что, по версии следствия, девушка 20–30 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подожгла зажигалкой пух во время вечерней прогулки. По данным следствия, «подсудимая осознавала, что он легко загорается, несмотря на это, из любопытства она подожгла пух». После возгорания туристка не стала вызывать экстренные службы и покинула место происшествия.

Приговор предусматривает отсрочку исполнения на один год. Как отметили в издании, пожар удалось потушить только через час, а ситуация усугублялась тем, что вокруг лежали сухие ветки и листья.

