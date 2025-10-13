В Госдуме выступили против ограничений на сладкую газировку

В Госдуме выступили против ограничений на сладкую газировку Депутат Леонов: идея не продавать детям газировку странная и бессмысленная

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов назвал странной и бессмысленной идею Национального родительского комитета ограничить продажу сладких газированных напитков несовершеннолетним. В беседе с NEWS.ru он пояснил, что это радикализм, вместо которого нужно активнее популяризировать здоровый образ жизни.

Более странного предложения трудно представить. Зачем снова что-то запрещать? Или может будет предложено пойти еще дальше и запретить любые продукты с высоким содержанием сахара: торты, конфеты, шоколад, мороженое, либо фастфуд и многое другое, что потенциально способно вызвать избыточный вес? — задался вопросом собеседник.

Депутат считает, что с проблемой детского ожирения помогут бороться строительство спортивных площадок и развитие бесплатных секций. «Не повсеместные запреты», по его мнению, никак не помогут.

Ранее стало известно, что мини-пиццы и сосиски в тесте могут убрать из школьного меню в Московской области. Соответствующий запрос в региональное Министерство образования направил зампредседателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов.