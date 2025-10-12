Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 09:55

В Госдуме предложили изменить школьное меню

Депутат Хамитов предложил исключить пиццу из школьного меню в Подмосковье

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мини-пиццы и сосиски в тесте могут убрать из школьного меню в Московской области. Соответствующий запрос в региональное Министерство образования направил зампредседателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов, переедает РИА Новости.

Хамитов привел пример Воронежской области, где уже стартовал аналогичный проект: из школьного питания убрали высококалорийные продукты, такие как мини-пиццы и сосиски в тесте, заменив их на фрукты, салаты и более сбалансированные блюда. По мнению депутата, эта мера поможет снизить риск детского ожирения и привить культуру здорового питания. Он добавил, что пищевые привычки формируются именно в школьные годы.

Ранее нутрициолог Екатерина Гусева рассказала, что самыми вредными блюдами из школьного меню являются: каша с сахаром, сдоба и выпечка, пельмени, а также макароны из рафинированной муки высшего сорта и сладкие напитки. Она объяснила, что данные продукты провоцируют набор лишнего веса у детей.

До этого в Росстате рассказали о снижении цен на продукты питания: так, в среднем стоимость плодоовощных товаров за месяц снизилась на 3,5%. Сильнее всего в сентябре 2025 года подешевели морковь — на 16,6%, картофель — на 15,2% и репчатый лук — на 14,8%.

