13 октября 2025 в 20:32

Долина рассказала об особой связи с отцом

Долина вспомнила, как ходила в детстве с отцом до отвала есть мороженое

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Лариса Долина рассказала о теплых воспоминаниях с отцом, который тайком от матери давал ей деньги на мороженое. Накануне торжественного концерта «Отцовское сердце» артистка отметила в комментарии корреспонденту NEWS.ru, что именно отец всегда в нее верил, в отличие от строгой матери, и их связь была особенной.

Мама в школу давала 15 копеек, папа незаметно от нее в кармашек клал мне рубль. Я копила эти деньги, потом мы вместе с папой ходили в кафе-мороженое и ели до отвала, — поделилась воспоминаниями Долина.

Она добавила, что отец рано ушел из жизни и не дожил до ее главных успехов. Основным уроком, вынесенным из детства, певица назвала необходимость слушать и слышать своего ребенка. По ее словам, отец сумел подарить ей жизнь, воспоминания о которой она хранит в сердце.

Ранее певец и депутат Госдумы Денис Майданов рассказал NEWS.ru, что праздник День отца был учрежден для воссоздания в России института отцовства. По словам парламентария, в этот день многие семьи собираются за одним столом.

Лариса Долина
отцы
концерты
певицы
воспоминания
Роксана Теркина
Р. Теркина
Павел Селезнев
П. Селезнев
