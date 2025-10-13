Российский пауэрлифтер оказался замешан в скандале с 12-летним мальчиком

Telegram-канал SHOT сообщает, что 53-летний пауэрлифтер Алексей Колпаков устроил драку с 12-летним ребенком пятизвездочном отеле в Турции. Родители ребенка рассказали каналу, что в момент конфликта спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения.

По их словам, ребенок случайно перепутал шезлонги и искал в чужой сумке свой мяч. В этот момент Колпаков якобы набросился на мальчика и ударил его в область печени. Школьника доставили в местную больницу. Родители намерены провести глубокое медицинское обследование уже в России.

Тем временем стало известно об увольнении тренера хоккейной академии «Спартака». Это произошло после публикации видео, где он избил восьмилетнего воспитанника клюшкой и толкнул его на лед. Инцидент произошел во время дополнительной тренировки, когда мужчина применял «своеобразные методы воспитания» к детям 2017 года рождения.

Ранее избитый 18-летним юношей в Калининграде подросток перенес сложную операцию в Детской областной больнице. После драки у мальчика были диагностированы серьезные травмы, включая повреждения глазницы и переломы челюсти, скуловой и височной костей.