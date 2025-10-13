Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 20:20

Российский пауэрлифтер оказался замешан в скандале с 12-летним мальчиком

SHOT: пауэрлифтер Колпаков избил мальчика в турецком отеле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что 53-летний пауэрлифтер Алексей Колпаков устроил драку с 12-летним ребенком пятизвездочном отеле в Турции. Родители ребенка рассказали каналу, что в момент конфликта спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения.

По их словам, ребенок случайно перепутал шезлонги и искал в чужой сумке свой мяч. В этот момент Колпаков якобы набросился на мальчика и ударил его в область печени. Школьника доставили в местную больницу. Родители намерены провести глубокое медицинское обследование уже в России.

Тем временем стало известно об увольнении тренера хоккейной академии «Спартака». Это произошло после публикации видео, где он избил восьмилетнего воспитанника клюшкой и толкнул его на лед. Инцидент произошел во время дополнительной тренировки, когда мужчина применял «своеобразные методы воспитания» к детям 2017 года рождения.

Ранее избитый 18-летним юношей в Калининграде подросток перенес сложную операцию в Детской областной больнице. После драки у мальчика были диагностированы серьезные травмы, включая повреждения глазницы и переломы челюсти, скуловой и височной костей.

спорт
спортсмены
Турция
скандалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израиль получил через Красный Крест останки четырех заложников
Протестовать на улицах Тбилиси станет опаснее
В Госдуме выступили против ограничений на сладкую газировку
Стало известно, когда экс-президент Франции начнет отбывать тюремный срок
Долина рассказала об особой связи с отцом
Адвокат обвинила судью в ошибке, которая лишила Гуцул права на защиту
Земляную грушу надо срочно кушать! Готовим салат и оладьи из топинамбура
США пошли на необычный шаг из-за шатдауна
Российский пауэрлифтер оказался замешан в скандале с 12-летним мальчиком
Первый в мире бодибилдер-вегетарианец умер в 47 лет
Семья педофилов и подросток-убийца: главные ЧП дня
В Госдуме рассказали, с какой целью был учрежден День отца в России
Из обычной гречки — кулинарное чудо! Советский рецепт с густой подливой
Автолюбители скупают мощные автомобили до подорожания
Центр сердечно-сосудистой хирургии появится в российском регионе
Группа «Кино» представила альбом малоизвестных песен из 80-х
В Госдуме объяснили, почему Киев не борется с повальным пьянством в ВСУ
Пугачеву поставили на место, Трамп хочет поговорить с Путиным: что дальше
Падение Купянска, судьба ВСУ предрешена: новости с фронтов СВО 13 октября
Экс-заммэра российского города не выпустили на свободу
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.