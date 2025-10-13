Турэксперт ответила, как сэкономить при поездке в Турцию

Поездка в Турцию без помощи агентства позволит россиянам существенно сэкономить свои финансы, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. По ее словам, самостоятельная организация путешествия открывает возможности для находки более выгодных авиаперелетов, которые являются основной статьей расходов.

Можно найти туры в Турцию по приемлемым ценам. Выделим два варианта: либо летите самостоятельно, либо покупаете пакетный тур через агентство. У каждого из этих вариантов есть свои плюсы и минусы. Когда вы летите самостоятельно, у вас есть возможность поймать билеты дешевле. Именно перелет — это самая большая статья расходов в туре, который вы покупаете, поэтому можно найти приятные цены на билеты и полететь, — пояснила Ансталь.

Она отметила, что ключевым различием между самостоятельным планированием и покупкой тура является полная ответственность туриста за организацию всех деталей поездки. По словам турэксперта, не каждый путешественник готов к такому объему задач, тогда как агентство берет весь процесс организации на себя, значительно упрощая его для клиента.

Нужно учитывать, что при самостоятельном планировании тура в Турцию вы отвечаете за себя. Нужно учитывать все моменты, и не всегда турист готов к этому. В агентстве же вам помогут организовать все, что делает процесс проще. Поэтому нужно выбирать: либо вы делаете все самостоятельно, либо покупаете тур через агентство, но немного дороже, так как туроператору тоже нужно зарабатывать деньги, — резюмировала Ансталь.

Ранее стало известно, что Турция возглавила антирейтинг по росту цен на туристические поездки за последние четыре года. К 2025 году отдых в этой стране стал дороже на 218% по сравнению с 2021 годом.