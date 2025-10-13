Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 18:19

Турэксперт ответила, как сэкономить при поездке в Турцию

Турэксперт Ансталь: поездка в Турцию без помощи агентства позволит сэкономить

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Поездка в Турцию без помощи агентства позволит россиянам существенно сэкономить свои финансы, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. По ее словам, самостоятельная организация путешествия открывает возможности для находки более выгодных авиаперелетов, которые являются основной статьей расходов.

Можно найти туры в Турцию по приемлемым ценам. Выделим два варианта: либо летите самостоятельно, либо покупаете пакетный тур через агентство. У каждого из этих вариантов есть свои плюсы и минусы. Когда вы летите самостоятельно, у вас есть возможность поймать билеты дешевле. Именно перелет — это самая большая статья расходов в туре, который вы покупаете, поэтому можно найти приятные цены на билеты и полететь, — пояснила Ансталь.

Она отметила, что ключевым различием между самостоятельным планированием и покупкой тура является полная ответственность туриста за организацию всех деталей поездки. По словам турэксперта, не каждый путешественник готов к такому объему задач, тогда как агентство берет весь процесс организации на себя, значительно упрощая его для клиента.

Нужно учитывать, что при самостоятельном планировании тура в Турцию вы отвечаете за себя. Нужно учитывать все моменты, и не всегда турист готов к этому. В агентстве же вам помогут организовать все, что делает процесс проще. Поэтому нужно выбирать: либо вы делаете все самостоятельно, либо покупаете тур через агентство, но немного дороже, так как туроператору тоже нужно зарабатывать деньги, — резюмировала Ансталь.

Ранее стало известно, что Турция возглавила антирейтинг по росту цен на туристические поездки за последние четыре года. К 2025 году отдых в этой стране стал дороже на 218% по сравнению с 2021 годом.

авиаперелеты
Турция
туристы
туры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Знакомый Седоковой назвал имя ее нового бойфренда
У подножия Эльбруса выпал первый снег
Звезда «Первобытного страха» скончался на 67-м году жизни
Эрдоган одной шуткой дал совет премьеру Италии
Россиянину выплатят за бракованную Lada Granta в пять раз больше ее цены
Барабанщик Джоан Джетт и Билли Айдола умер на 69-м году жизни
На военной базе в Каире прогремел взрыв
Забудьте про авокадо-тосты! Вот с чем ели яичницу в СССР по утрам
Журова назвала провокацией переговоры о перемирии за четыре месяца до ОИ
Политолог оценил, когда Украина может получить от США ракеты Tomahawk
Стало известно решение суда по помогавшему ВСУ топ-менеджеру IT-компании
Вучич выступил с заявлением к Сербии после разговора с Россией
Окна и экология: энергосбережение как вклад в будущее
Трамп выразил готовность снять санкции с Ирана при определенных условиях
Пыталась порвать маньяку рот: овчарка спасла школьницу от насильника-убийцы
Генерал-майор назвал выгоду для Трампа при поставке Киеву ракет Tomahawk
Володин объяснил, кого будут бесплатно кормить в Саратовской области
В Тюмени реализуют проект Южного коридора
Ветеран подал иск на 1,5 млрд рублей к Пугачевой
Картаполов посоветовал Трампу почаще звонить Путину
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.