13 октября 2025 в 18:37

В Госдуме объяснили, что ждет систему «Честный знак» с 1 ноября

Депутат Говырин заявил, что с 1 ноября введут изменения в системе «Честный знак»

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Изменения в системе «Честный знак» введут в России с 1 ноября, заявил депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Парламентарий, чьи слова приводит RT, отметил, что операторы начнут проверять данные новых абонентов.

В сфере связи до 1 ноября операторы обязаны завершить проверку данных абонентов, заключивших договоры до апреля 2025 года. Без этой проверки нельзя будет пользоваться услугами связи, — уточнил Говырин.

Депутат добавил, что проверка будет проводиться для физлиц и работников компаний, на которых оформлены корпоративные номера. По мнению Говырина, это поможет исключить фиктивные номера и защитить пользователей от мошенников.

Также производители растительных масел и кормов для животных обязаны будут передавать в систему «Честный знак» сведения обо всех операциях. Покупатели смогут отследить данные о товаре. С 5 ноября брокерам предстоит объяснять риски простым языком, не навязывать сложные инструменты без проверки знаний клиента и быстрее рассматривать претензии.

Ранее член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров заявил, что работодателям, которые принудительно отзывают сотрудников из отпуска, грозят существенные штрафы. Согласно трудовому законодательству, отзыв возможен только с добровольного согласия работника организации.

