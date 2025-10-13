Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 14:01

В Госдуме объяснили суть закона о лимите на банковские карты

Депутат Аксаков: лимит на банковские карты пресечет огромное число преступлений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект об ограничении числа банковских карт на руках у граждан в пределе 20 штук на человека поможет огромное число преступлений, связанных с ними, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на своей пресс-конференции. По его словам, закон должен быть принят до декабря, передает корреспондент NEWS.ru.

До декабря мы должны принять закон, который ограничивает число карт, которые имеет человек <…> Ну и соответственно, приняв закон, мы должны определить правила, этапность перехода на такую ситуацию. И допускать, что она весь 2026 год будет тянуться. То есть это не с 1 декабря ограничение устанавливается, а определенный промежуток времени для того, чтобы банки провели соответствующую работу, чтобы граждане определились с этими платежными картами, какие оставить, какие нет, — сказал Аксаков.

По его словам, звучали разные предложения о допустимом количестве карт, но в итоге все пришли к мнению, что таковым должно стать 20 штук. Депутат отметил, что этого количества гражданам хватит для того, чтобы решать все вопросы, связанные с использованием карт.

Поэтому надо начать с 20 карт, но при этом мы отсечем огромное число преступных действий с помощью платежных карт. Те, кто их задействует в своей работе, они уже не смогут это делать. Вот замысел этого законопроекта, на мой взгляд, правильный, — заключил Аксаков.

Ранее парламентарий заявил, что в России с декабря текущего года могут быть установлены лимиты на количество банковских карт, которые может оформить один клиент. Банк России поддержал данное предложение, рассматривая его как эффективный механизм борьбы с мошенничеством и пресечение деятельности дропперов.
