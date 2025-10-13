Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 18:27

Названа причина, почему мигранта-убийцу из Сибири не могли найти 11 лет

Криминалист Игнатов: Узбекистан по закону мог не выдать РФ убийцу из Сибири

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Одного из мигрантов, причастного к громкому убийству семьи из трех человек в Новосибирске в 2014 году, будут судить лишь спустя 11 лет, так как он скрывался у себя на родине в Узбекистане, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, эта страна не выдает своих граждан правоохранительным органам других государств. Такая практика характерна и для России, уточнил он.

Дело в том, что этот преступник является гражданином Узбекистана. У нас в Конституции ясно сказано, что граждан нашей страны по запросу зарубежных спецслужб не выдаем. У них, скорее всего, то же самое: не выдают своих силовикам других стран, — сказал Игнатов.

Известно, что подозреваемого задержали в Казахстане, где он оказался фигурантом уголовного дела и попал в тюрьму. После этого правоохранительные органы страны экстрадировали его в РФ, так как он находился в международном розыске.

Ранее СУ СК РФ по Новосибирской области отчиталось о завершении расследования дела об убийстве семьи из трех человек в марте 2024 года. Правоохранители задержали второго фигуранта дела. Первого доставили из Казахстана еще в январе 2025 года. Следствие установило, что иностранцы были знакомы с главой семейства и достоверно знали, что он имеет деньги и материальные ценности. Похитив имущество мужчины на сумму более 10 тысяч рублей, они убили всю семью, чтобы скрыть преступление.

